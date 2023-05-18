Президент Белоруссии Лукашенко назвал «контрнаступ» ВСУ безумством и дезинформацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

«Много сейчас говорят: «Контрнаступ, контрнаступ!» – заявил Лукашенко, предположив, что в данном случае может иметь место дезинформация. По его словам, «никакого «контрнаступа» … нет и быть не может. Это просто безумство».



Белорусский президент, в частности, заявил, что украинские войска проигрывают российским по численности и технике в пять раз. Однако, уверен Лукашенко, Киев продолжает нагнетать ситуацию и вводит своих граждан в заблуждение, пишет БелТА.

Он добавил, что сторонам конфликта следует начать вести диалог, однако этого не происходит из-за позиции Киева, который выдвигает предварительные условия, чтобы «не допустить никаких переговоров».

Ранее военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой.

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