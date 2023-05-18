Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима И Зеленский, и руководители ВСУ, и различные американские источники в последнее время упражняются в объяснениях того, почему давно обещанное Украиной «контрнаступление» так до сих пор и не началось. А реальная причина тому, скорее всего, проста – слишком высокий риск его провала. При малейшей неудаче «контрнаступ» становится поводом для ответного наступления российских войск и полного развала всей украинской обороны /рисунок Александра Зудина/ Нажать для увеличения