Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

Взгляд
11 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
Разделы

Запад пытается поссорить Россию с ОПЕК

Новый рекорд по экспорту нефти обнуляет санкции Егор Алеев/ТАСС
Россия в апреле показала новые рекордные объемы экспорта сырой нефти морским транспортом, посчитал Bloomberg. Запад намекает на то, что Москва обманывает ОПЕК+, и вместо сокращения, наоборот, наращивает добычу. При этом западное агентство не замечает, что такая статистика превращает их собственные санкции в фикцию. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия упростила жизнь миллиону грузин

Россия решила снять санкции с Грузии ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси среди проамериканских сил. Но официальные грузинские власти приветствовали это решение. Какой будет новая страница российско-грузинских отношений? Подробности...
Перейти в раздел…

«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленскому сделали намек о самоубийстве

Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...

В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли. Подробности...

Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
Вы когда-нибудь пользовались интернет-сервисами знакомств?
  • Да, и успешно

  • Да, но безуспешно

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске
    Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс в марте 2022 года Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной Financial Times: Товары из ЕС на 1 млрд долларов исчезли в России
    Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска Bloomberg: Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления Британские СМИ: Украина может потерять основного союзника в ЕС Российские авиакомпании анонсировали первые полеты в Грузию
    Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска Военный летчик объяснил необходимость создания нового летного отряда в России При стрельбе на заводе Mercedes в ФРГ погиб человек Вандалы в Приморье разрушили могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера»

    Главная тема


    Запад пытается поссорить Россию с ОПЕК

    «около ста атак»


    ПВО отбила все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая

    мэр Киева


    В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко

    «в ножки ей упадите»


    Соловьева возмутило возвращение Пугачевой в Россию

    Видео

    имперские амбиции


    Польша переименовала Калининград для пересмотра границ в Европе

    «символическое значение»


    Российские ЧВК окончательно допекли Францию

    затопление ЗАЭС


    Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

    летний отдых


    Россияне удивляют туроператоров своим выбором

    карикатура


    Зерновая сделка становится прикрытием украинского терроризма

    повторение истории


    Игорь Мальцев: Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

    две реальности


    Евдокия Шереметьева: Мы обречены бороться с бесконечной бучей

    визит соседей


    Геворг Мирзаян: Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки
    Игорь Караулов

    Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    11 мая 2023, 12:08

    В первые дни мая я вместе с более чем двумя сотнями писателей, музыкантов, актеров и других творческих людей участвовал в международном литературном фестивале «Звезды над Донбассом». Обычно этот фестиваль проходит в Донецке, однако в этом году, с учетом чрезвычайных условий, центром его проведения стал Мариуполь.

    В день нашего приезда в городе при участии Владимира Путина была открыта трамвайная линия, ровно спустя 90 лет после появления первого мариупольского трамвая, но мы об этом узнали позже. Сначала нас встретил микрорайон Восточный своими развороченными многоэтажками. Потом дорога шла через частный сектор, который, как казалось, был меньше затронут боями, хотя встречались целые скопления разбитых домиков. Никаких людей на улицах, даже бродячих собак не видно. Мертвый город?

    Это впечатление усилилось, когда мы проезжали мимо промзоны завода имени Ильича с ее разбомбленными цехами и искореженными металлоконструкциями. Однако ближе к центру города на улицах стало появляться больше людей, обнаружилась та жизнь, которой сегодня живет город, и стало ясно, что Мариуполь уверенно движется по пути к возрождению.

    Когда говорят о возрождении Мариуполя, обычно упоминают стремительно растущие новые кварталы. Они в самом деле замечательны, и не только сами по себе, но и как пример для всей России. Малоэтажные нарядные дома, возникающие уже в готовом виде дворы, со школами, детсадами, детскими и спортивными площадками… Думаешь: а так можно было? Почему же вокруг Москвы строят уродующие среду небоскребы-человейники?

    Но новые кварталы находятся на окраине Мариуполя, а интереснее наблюдать за тем, как чувствуют себя обжитые районы, жизнь которых была нарушена военными действиями. По мере знакомства с городом зрительный фокус смещается. Сперва ищешь глазами прежде всего разрушенные дома. Позже становятся интереснее целые, поскольку их меньше. Как они сохранились среди руин, за счет чего им повезло? Похоже, это была просто лотерея.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Но домов, которые бы совсем не пострадали, на самом деле меньше, чем кажется на первый взгляд. Мариуполь можно назвать «городом новых окон». Даже в целых домах мы видим, как правило, свежие стеклопакеты.

    С другой стороны, домов, которые можно спасти, тоже больше, чем кажется. Вроде бы смотришь на дом – все выгорело, фасад разбит, балконы сорваны, явно же под снос. Потом присматриваешься: лежат у дома штабеля стройматериалов, в окнах видны рабочие, что-то делают – значит, дом будет жить.

    Основные события нашего фестиваля, которым руководит глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман, проходили в новеньком спорткомплексе Мариупольского госуниверситета. Это подарок Санкт-Петербурга – города-побратима. Рядом петербургская дорожная техника асфальтирует дорогу. Работают, по моим наблюдениям, так: сегодня перекрыли участок для проведения работ, завтра половину (левую или правую) заасфальтировали, послезавтра дорога готова. Кстати, трамвай – тоже подарок от Северной столицы.


    Не с таким размахом, но по-муравьиному упорно, восстанавливается частный сектор. Понятно, что главный товар в городе – стройматериалы. То и дело на улице можно встретить людей с рулонами обоев или связкой плинтусов. Однако и в целом, как выясняется, торговля – первое, что возрождается в разрушенном городе. В Мариуполе, кажется, работают все торговые точки, которые только могут работать: продукты, общепит, аптеки, шиномонтаж. Эта естественная человеческая активность становится еще одним фактором возрождения города, помимо финансовых и материальных вливаний из Большой России. С этим контрастирует плачевное состояние промзон, до которых пока просто не доходят руки, тем более что на «Азовстали» не только разминирование не завершено, но и до сих пор иногда из своих нор выходят недобитые «азовцы». Вполне возможно, что город, который формировался вокруг крупной промышленности и по своему имиджу напоминал пресловутый Челябинск из анекдотов, радикально изменит свой экономический профиль раньше, чем планы по восстановлению промышленности примут четкие очертания. Может быть, Мариуполь станет экологически чистым городом, курортным центром, местом проведения престижных культурных мероприятий. В этом случае фестиваль «Звезды над Донбассом» можно будет считать первой ласточкой.

    Но главная надежда заключена не в размахе восстановительных работ. Меня порадовали люди. Я ожидал увидеть людей, подавленных обрушившимся на них несчастьем. А оказалось, что на улицах Мариуполя можно встретить улыбающихся и даже смеющихся людей. Нет, я не буду утверждать, что недавняя трагическая история забыта, изгладилась; город помнит ее и готов ее рассказывать, в чем убеждались мои коллеги по фестивалю. Тот, кто пережил бои за Мариуполь, будет всегда носить в себе травму, и это также роднит мариупольцев с петербуржцами, хранящими память о блокаде. Но уныния нет, депрессии нет, а есть воля к строительству новой жизни. Люди Мариуполя вполне гармонируют с его замечательной природой – блистающей на солнце морской гладью и повсеместно цветущими каштанами.  

    «Звезды над Донбассом» изначально складывались как фестиваль фантастов (они любят употреблять слово «конвент»). Этот фестиваль и сегодня собирает звезд нашей фантастики, таких как Святослав Логинов, Мария Семенова, Олег Дивов, Елена Хаецкая. Однако, как сказал на открытии Александр Кофман, звезды сегодня – это не участники фестиваля, звезды – те, кто защищает нашу страну на фронте. Я могу продолжить в том смысле, что фантастика сегодня – не выдумки про мгновенные межзвездные перелеты и не сказки про попаданцев. Фантастика – это темпы, которыми встает из пепла сожженный Мариуполь. Фантастика – это стойкость людей Донбасса, это отзывчивость петербуржцев и других жителей нашей большой страны, которые пришли на помощь своим братьям. В Мариуполе становится совершенно ясно: эту землю мы уже никому и никогда не отдадим. 

    Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Разные участники фестиваля говорили примерно одно и то же: Донбасс – это земля, на которой душа очищается от всего наносного, всего ненужного. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. А смысл этот прост: жить в согласии с самим собой, своей страной и своим народом. Пример Мариуполя, воскресающего у нас на глазах, показывает, что ни одна душа еще не погибла для нашего общего дела.   

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •