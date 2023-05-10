Мы обречены бороться с бесконечной бучей

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10 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913 – 2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Арабский мир приносит победу русскому миру

Москва добилась важнейшей победы на Ближнем Востоке SANA/REUTERS
У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы – Сирия – возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти», но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Мы обречены бороться с бесконечной бучей

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
В сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома. Подробности...

Если прогнемся, не будет ни Дня Победы, ни русских

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами. Подробности...

Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 4 комментария

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев

У Зеленского придумали идеологию для России

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Евдокия Шереметьева

    Мы обречены бороться с бесконечной бучей

    Евдокия Шереметьева
    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
    10 мая 2023, 09:04

    Из всех моих поездок в Донбасс, а их было много с 2014 года, один из самых ярких моментов случился, когда мы ехали в конце марта 2022-го в Мариуполь с гуманитарной помощью. В городе ещё шли бои, и никто еще не понимал до конца, что происходит. Город освобождали долго, мучительно долго. Мы везли продукты и лекарства для людей, которые прятались в подвалах без света, воды и еды. Гражданских людей. Мы ехали из Донецка – дорога долгая, разбитая, усеянная сгоревшей боевой техникой, сложенными в фигуру V мостами и беспрерывными дырами, воронками и трещинами в асфальте. И на протяжении почти всего пути мы видели встречные колонны наших БМП и танков, которые перебрасывали на другое направление.

    Мы смотрели из машины на бойцов, таких разных. Молодых и пожилых, опытных, и, кажется, только узнавших, что такое война. Они сидели наверху техники. Усталые, щурящиеся на раннее весеннее солнце, грязные, покрытые пылью. Некоторые танки были с именами – «Малина», «Ромашка». Какие-то были покрыты ветками с только что пробившимися почками или масксетями. Какие-то заметно побитые, но «живые». Сидели группами на крышах – по пять человек – погода манила быть на воздухе. Кто-то курил, кто-то лежал нога на ногу. Было видно, откуда они ехали – из ада.

    Техника шла небыстро, но ровно, четко и размеренно, сильно пыля вокруг. И мы, как сумасшедшие, всем сигналили и махали руками. Я чуть не выпрыгивала из окна нашего бусика, показывая пальцами V – «Виктори» – «Победа». Хотелось их всех обнять. Как в фильмах про войну, помните? Когда играет «Прощание славянки» и девушки машут платками. Бойцы по-детски радовались в ответ – махали и смеялись, как дети. А я улыбалась им и одновременно плакала.

    Уже когда мы поехали обратно в Москву, по радио услышала про Бучу. Открыла тогда еще незакрытый «Фейсбук», а на меня низверглись потоки помоев. Словно канализацию прорвало. Изнасилованные младенцы, сворованные холодильники. «Личка» разрывалась от писем друзей, которые спрашивали: неужели это правда? Старые коллеги каялись за наших военных, а мир проклинал нас. Но все это время у меня перед глазами были усталые ребята, которые ехали в сторону Донецка. И марш «Прощание славянки». Я не знала тогда, что произошедшее в Буче – спланированная инсценировка и вранье. Еще не было никаких результатов вскрытий тел, причем сделанных англичанами, доказавшими, что люди умерли от осколочных ранений, а не от издевательств и зверств, которые приписывали нашим военным. Ничего этого я не знала. Но я вынырнула из глубин этой мясорубки и сомнений, что это вранье, у меня не возникло ни одного.

    Перед глазами шла вереница красивых, в копоти, лиц. Но еще перед глазами были все те, кому мы привезли помощь. Бабушки, женщины, старики, инвалиды, подростки, дети. И то, что они рассказывали – как наши ребята, вот эти усталые, лежащие на танках, парни, отдавали людям свои пайки, ведь жители до этого голодали, отдавали спички, воду, лекарства, кормили их своей полевой едой – точно было правдой. Просто потому, что этим людям, пережившим ад, врать было бессмысленно. Мы слышали это от самых разных людей в разных частях города. Через наши бусы (так в Донбассе называют грузовые микроавтобусы) прошла не одна сотня людей. Мы тогда приезжали в Мариуполь не раз и не два. Слышали многое, записывали, выкладывали рассказы людей. Про то, как «нацики» закрывали их в подвалах, поджигая дома, как ВСУшники выгоняли из собственных квартир, устраивая там огневые точки. Как расстреливали за простую просьбу о сигарете. Просто так. Как людей не выпускали из города, говоря им в открытую: «вы наш живой щит». Мы всё это слышали непрерывными потоками, которые в какой-то момент слились в одну реку ужаса. Люди рассказывали сами. Мы не были журналистами и не выспрашивали подробностей. Мы лишь привезли еду, но они сами хотели поделиться. Сами хотели рассказать. Им это было нужно, потому что они это еще не пережили. Жили еще в подвалах, не было электричества и воды. Ничего не работало, могилы были перед домами и даже не все тела убрали. Город гремел от постоянных приходов-выходов артиллерии разных калибров.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    И, слушая рассказы про Бучу, хотелось выть от несправедливости. От чудовищной подмены понятий, где все переворачивается с ног на голову. И ты ничего не можешь сделать. Где черное объявляется белым, и наоборот.

    Это и есть самая страшная проблема сейчас, которой не было раньше, когда не существовало интернета. Проблема, состоящая в том, что в сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит только когда видишь лично кишки на асфальте. Трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома. Правда в том, что мы обречены бороться с бесконечной бучей.

    Это всё всем давно стало ясным. И самое главное – нам сейчас очень важно верить в наших. В эти красивые закопченные лица. Усталые лица наших братьев, детей, мужей, отцов и друзей. У всех там кто-то есть. И им нужен тыл, который в них верит. Представьте, каково им самим, отдающим людям свои пайки, а потом читающим новости, что они на самом деле воруют унитазы.

    Мы должны в них верить. Просто потому, что, веря в них, мы верим в себя.

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