Правительство России окажет всестороннюю поддержку вузам новых регионов

Правительством России оказывается всесторонняя поддержка вузов новых регионов, включая ПГТУ. Об этом и о важности взаимодействия образовательных структур, местного производства и бизнеса заявил в рамках рабочей поездки в ДНР вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Учитывая тот потенциал, который здесь есть и у преподавателей, и у студентов, самое главное сейчас – отталкиваться от местного бизнеса. Они должны быть вашими квалифицированными заказчиками. Они заинтересованы в кадрах, которые мы здесь готовим, они будут заинтересованы в науке, которая здесь будет развиваться, они будут заинтересованы в тех программах обучения, методологии, которые им нужны будут на их производстве. Вот этот симбиоз вам нужно выстроить», – приводятся его слова на сайте правительства.

«Важно также оставить здесь студентов, чтобы молодежь не уезжала. Правительство России поможет во всем, что вам нужно, на федеральном уровне, включая инструменты национального проекта «Наука и университеты», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер посетил Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) Мариуполя, Донецкое училище олимпийского резерва, стадион «Донбасс Арена», где встретился с футболистами местной команды, а также провел совещание на площадке ЦУРа.

Исполняющий обязанности ректора ПГТУ Игорь Кущенко рассказал Чернышенко, уже в 2023 году университет планирует принять порядка 700 студентов и далее постепенно увеличивать численность учащихся: «Наша база – это 10 тыс. студентов, за два-три года, думаю, мы эту численность полностью восстановим, молодежь вернется в город».

Во время посещения стадиона «Донбасс Арена» Чернышенко отметил, что нужно восстанавливать легендарный донецкий «Шахтер».

«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идет. Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена. Главное, чтобы донецкий «Шахтер» пробился через какое-то время в финал Российской премьер-лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – заявил вице-премьер.

Стадион частично пострадал от обстрелов. Проектно-сметная документация готова, материалы для замены пострадавших элементов комплекса изготовлены, в ближайшее время строители могут приступать к ремонту.

В училище олимпийского резерва Донецка Чернышенко вручил директору училища Александру Громакову сертификат на 50 комплектов спортивной экипировки и обсудил с руководством планы по развитию учебного заведения и их интеграцию в российскую систему подготовки спортсменов.

В рамках программы социально-экономического развития новых регионов к марту 2024 года в ДНР запланировано восстановление 12 спортивных объектов, создание 6 ФОКов открытого типа, закупка спортивного оборудования и экипировки. Министерство спорта формирует график подготовки и переподготовки тренеров и специалистов для спортивной отрасли новых субъектов, идет сбор заявок. Донецкая Народная Республика лидирует по их количеству.

Что касается цифровизации, то в ДНР к сентябрю 2023 года должны быть построены 639 базовых станций и подключены более 1250 социально значимых объектов.