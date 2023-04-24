Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

Россия решает проблему водоснабжения Донбасса рекордными темпами

К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?

Первую очередь нового водовода из реки Дон для снабжения жителей ДНР намерены запустить к 1 мая, сообщил в четверг врио главы региона Денис Пушилин. Аналогичное заявление также сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время на водоводе проводятся пуско-наладочные работы. «30 апреля планируем уже подать воду в Донецк», – добавил он.

Ранее в начале апреля Хуснуллин также сообщал, что этот объект был построен в рекордный срок – чуть более пяти месяцев. Пушлин, в свою очередь, также отмечал: вопрос снабжения жителей республики водой – один из самых важных. По его словам, решение о строительстве водовода из Дона, по сути, спасает республику, поскольку резервный водовод практически «выпит».

Напомним, регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорск. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий.

Что касается нового водовода протяженностью в 194 км, то его мощность составит 288 тыс. куб. м в сутки. Водовод включает в себя восемь насосных станций, в том числе плавучую, электроподстанции мощностью в 110 Квт, накопители воды на 10 тыс. куб. м, 14 гидравлических резервуаров, 49 насосов, две нити стальных труб диаметром 1,2 метра и длиной в 200 км каждая.

Объект спроектирован с учетом возможного снабжения водой в объеме 480 тыс. куб. м не только Донецка и его агломерации, но и близлежащих городов Ростовской области. При этом все автоматические системы проекта продублированы таким образом, чтобы в случае ЧП подача воды не останавливалась.

Что касается скорости возведения водовода, то она действительно является рекордной. «Даже во времена Всесоюзных строек в СССР на создание таких масштабных объектов – Беломорканал, Волжская ГЭС – уходило до пяти лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022 года», – говорится в сообщении военно-строительного комплекса Минобороны.

Над проектом «Большая вода» круглосуточно и без выходных работала не только Военно-строительная компания, но, по сути, вся Россия. Трубы изготовили Загорский, Челябинский, Волжский и Харцызский трубопрокатные заводы. «Россети» обеспечивали стройку электроэнергией. Всего в проекте участвовало 5,3 тыс. человек, более 35 заводов, 130 организаций, 285 поставщиков и девять регионов РФ.

Кроме того, перед началом строительства инженерные войска совместно с МЧС ДНР разминировали участок длиной в 45 км. После этого параллельно с военстроевцами на участках работали археологи. В некрополе Танаис и курганском могильнике Едуш они нашли серебряные фибулы, посуду и другие артефакты, которые отправили в музеи.

Соответственно, Россия вплотную подошла к тому, чтобы прорвать водную блокаду Донбасса, устроенную властями Украины.

«Воды в ДНР катастрофически не хватает. «В Донецке вода подается раз в три дня. У нас сейчас работают бригады, которые ремонтируют водопроводы и системы отопления. За это личное спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, который распорядился отправить нам специалистов и технику», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Он напомнил, что в «последние девять лет у нас проводился только точечный ремонт системы водоснабжения, капитального ремонта не было, при Украине этим система внимания вообще не уделяли». «На некоторых участках трубы настолько обветшали, что они просто не выдерживают нормального давления. Поэтому сейчас все системы приводятся в порядок в оперативном режиме», – добавил депутат.

«При этом в Старобешевском, Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе ситуация с водой лучше. В первую очередь, конечно, запуска канала ждут Донецк и Макеевка, где самые острые проблемы. К людям придет новая жизнь после 1 мая», – прогнозирует Бердичевский.

«Уже больше года жители Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки регулярно получают одно и то же сообщение с указанием актуального графика подачи воды. В Донецке и Макеевке это происходит порайонно: воду дают раз в три дня на пару часов. В Ясиноватой и Горловке – раз в два дня, с семи до девяти часов», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка.

«Восемь лет мы подстраивали свою жизнь так, чтобы она вписывалась в рамки комендантского часа. А когда Украина объявила нам водную блокаду, и вода стала главным дефицитом, нам пришлось строить свои графики исходя из расписания подачи воды. В народе это называется «День воды». Когда наступает этот день, то, невзирая на бомбежки или праздники, ты бежишь домой, чтобы быстро помыть всю посуду, постирать вещи, набрать воды и искупаться всей семьей», – добавила собеседница.

«По этой причине дончане начали использовать различные гаджеты, которые помогают упростить положение дел. Среди них – различные рукомойники, лейки, портативные души на батарейках и так далее. Все свободное место в квартирах заставлено бутылками и другими емкостями с водой», – продолжает Чайка.

«Кроме того, в городе работает порядка шести очистных фильтровальных станций, развернутых силами МЧС. Туда может прийти любой желающий и набрать технической воды для бытовых нужд. Каждый день больше 100 машин МЧС развозят по дворам питьевую и техническую воду. О графике развоза жителей оповещают районные и местные администрации. Но за долгие месяцы жители на память выучили, когда и к какому времени привезут воду», – рассказала Чайка.

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«Никаких ограничений по количеству воды в одни руки нет. Но когда к цистерне выходит пятиподъездный девятиэтажный дом, то ты много и не наберешь – максимум 5-6 пятилитровых баклажек. Кроме того, конечно, воду можно и купить в магазине. Власти следят за ее стоимостью. Сейчас она стоит порядка трех рублей за литр», – добавила дончанка.

«В Донецке изначально были районы, куда вода по техническим причинам не поступала, особенно на верхние этажи. Не хватало давления в системе и объема воды. С марта эта проблема стала актуальна для большей части населения города. Власти стали сообщать людям, что вода по графику теперь подается только до первого этажа. И теперь зачастую люди с верхних этажей спускаются в подвалы для того, чтобы там набрать воды и поднять в квартиры, потому на девятый этаж она не дойдет», – сказала собеседница.

«Мы уже реально «выпили» практически все имеющиеся резервы.

Поэтому, сообщение о том, что к 30 апреля должны запустить новый водовод – чудо для нас. Конечно, мы не ожидаем бурных фонтанов из крана, но жить станет точно легче», – полагает Чайка.

«Власти уже анонсировали увеличение объемов подачи воды, расширение интервалов по времени подачи и увеличение количества «Дней воды». Таким образом дончанам не придется ходить за водой под обстрелами и рисковать жизнью. Также перестанут страдать одинокие старики, закончатся мучения медсестер и санитарок в больницах, которые вынуждены таскать воду на себе», – прогнозирует собеседница.

«Конечно, новый водовод едва ли закроет все потребности Донбасса в воде. Для этого необходимы освобождение Славянска и части Харьковской области. Но то, что он облегчит жизнь Донецкой агломерации – это 100%. Поэтому мы с восхищением и уважением наблюдаем круглосуточную работу военных строителей», – заключила Чайка.

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