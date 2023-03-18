Взгляд
18 марта, суббота  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
Разделы

Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
Перейти в раздел…

Визит Си в Россию прояснит будущее Украины

Россия и Китай будут «выстраивать стратегическое взаимодействие спина к спине» Алексей Дружинин/ТАСС
Москва и Пекин официально подтвердили: в понедельник начнется государственный визит председателя КНР в Россию, который продлится до среды. Запад сделал многое, чтобы сорвать его, но в итоге только разозлил Китай и упростил Москве некоторые задачи. Задача, которую ставит перед собой Си, еще сложнее – завершение конфликта на Украине. Но Китаю есть что предложить. Подробности...
Перейти в раздел…

«Новым регионам России ничего нельзя оставлять из украинского опыта»

К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона Донат Сорокин/ТАСС
«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса. Подробности...
Перейти в раздел…

«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

В «час X» Запад просто вскрыл нужный конверт

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

Перейти в раздел…

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
    Посольство России заподозрило у властей США вялотекущую шизофрению Вассерман объяснил несуразность рассказа жены Зеленского про сбитый консервной банкой дрон Пархоменко обвинил сообщество украинских ученых в научном апартеиде Индия ввела ограничения на пребывание туристов из России
    Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта Telegraph рассказала об использовании ВСУ пулеметов «Максим» Медведев вывесил рулон туалетной бумаги в ответ на ордер суда в Гааге Немцы удивились дешевым российским овощам в Польше
    Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо Байден оценил решение МУС по России Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией Wildberries разблокировала закрытые ранее пункты выдачи заказов

    словами швондера


    Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» видеоцитатой из «Собачьего сердца»

    ошибки властей


    Названы причины появления в воде Николаева «яда замедленного действия»

    смертельная небрежность


    Отец Началовой назвал общую ошибку его дочери и Костомарова

    Видео

    истребители для ВСУ


    Миг-29 из стран НАТО отвели на Украине считаные дни

    неопознанная антенна


    «Северный поток» может таить новую провокацию против России

    банковский кризис


    Экономическая система Запада затрещала

    инцидент над Черным морем


    Почему военные в США адекватнее политиков

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    новые глупости


    Глеб Простаков: Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

    первое ополчение


    Тимур Шерзад: Как москвичи против польского ига восстали

    благодарности не будет


    Вадим Трухачёв: Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

    на ваш взгляд


    Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?

    «Новым регионам России ничего нельзя оставлять из украинского опыта»

    Сенатор от Крыма Цеков рассказал, как опыт полуострова пригодится новым регионам
    К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона
    		  
    18 марта 2023, 09:15
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    «В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса.

    «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», –  заявил в пятницу президент Владимир Путин, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития полуострова. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны».

    За минувшие девять лет полуостров удалось полностью обеспечить газом, водой и электроэнергией, рассказал на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин. В 2024 году планируется завершить строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря, добавил он. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что полностью обеспечить полуостров водой помогло освобождение в ходе СВО Северо-Крымского канала.

    «Благодаря вашим решениям Северо-Крымский канал сегодня в принципе снял необходимость строительства опреснительных установок. Водоснабжение Крыма обеспечено в полном объеме», – сказал Аксенов, добавив, что за девять лет в Крыму построены 1,6 тыс. км сетей водоснабжения.

    Путин отметил, что в Крыму за прошедшие годы введены в эксплуатацию сотни важных объектов, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры. «Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей», – объявил глава государства.

    В качестве одной из проблем, которую пока не удалось решить, Путин назвал разницу в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов РФ, в том числе прилегающих. Глава государства назвал этот вопрос самым важным. «Разрыв этот есть, это болезненно для крымчан и севастопольцев», – подчеркнул Путин. «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать», – обратился он к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

    18 марта 2014 года Путин, главы правительства и парламента Крыма Сергей Аксенов и Владимир Константинов, глава Севастополя Алексей Чалый заключили Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Украина, США, Евросоюз не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией, напоминает ТАСС.

    О том, как за девять лет изменился полуостров и о том, в какой степени Крым может стать образцом для интеграции в Россию других бывших украинских регионов, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает член Совета Федерации от крымского парламента Сергей Цеков.

    ВЗГЛЯД: Сергей Павлович, на совещании напомнили, что на полуострове обновилось все, что связано с транспортом, – аэропорт, железные дороги, построены новые автотрассы. А что еще изменилось?

    Сергей Цеков: Школы. Что касается материальной базы, то ситуация российская и украинская – это небо и земля. Школы теперь ремонтируются каждый год, ремонт идет всеобъемлющий. До 2014 года примерно 30% школ в Крыму стояли с протекающими крышами. Такое же количество было вообще лишено пищеблоков. Внутри зданий не было туалетов, детям приходилось ходить в уличные. Не было спортзалов и так далее.

    Раньше в школу привезешь в подарок один баскетбольный мяч – и там уйма радости. А сейчас все школы полностью обеспечены спортивным инвентарем. Изменения разительные! Практически везде сделаны туалеты внутри школ, крыши заделаны, окна, которые свистели от малейшего ветра, заменены. Пищеблоки все тоже заменены. В школах появились компьютеры, интерактивные доски и другое современное оборудование. Горячее питание для школьников в украинское время было в мизерном размере. Сейчас более 90% обеспечено горячим питанием.

    Зарплаты работникам сферы образования, насколько я знаю, тоже теперь в два-три раза выше, чем на Украине. Я и раньше много ездил и езжу по районам Крыма, я ведь был народным депутатом еще в начале 1990-х. И я теперь не слышу жалоб на зарплату учителей, которые звучали в тех же самых городах и поселках до 2014 года. Преподаватели считают, что зарплата нормальная, достойная. Хотя, конечно, всегда хочется больше.

    На ваш взгляд

     
    Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?



    ВЗГЛЯД: Сразу после воссоединения в Крыму царила эйфория. Но потом, примерно через год, у вас, говорят, резко выросли цены. Некоторые крымчане тогда стали ворчать, что «при Украине было лучше».

    С.Ц.: Радость от воссоединения сохраняется и сегодня. Люди видят, что творится на Украине, сравнивают с нынешней жизнью в Крыму, и еще раз убеждаются: выбор 2014 года был правильным.

    Что касается цен, то в какой-то период вроде как они действительно были выше, чем на Украине. Но учтите: на Украине не только пенсии, но и зарплаты вообще очень низкие, а ведь нельзя продавать товары дорого, если покупательная способность населения низкая. Так диктуют законы рынка. Со временем, постепенно и в Крыму цены с соседним Краснодарским краем сравнялись, а если сопоставлять с Москвой, то у нас и вовсе дешевле.

    Так что никаких особых сожалений у подавляющего большинства крымчан нет. Что, дескать, остались бы мы на Украине, жизнь была бы лучше? Понятно, что нет. Допустим, какие-то продукты на Украине даже и сегодня дешевле, но качество жизни в России выше. А ведь наша повседневная жизнь зависит не только от цен на еду, но и от множества других факторов. Тот же транспорт, школы и так далее.

    ВЗГЛЯД: Если быть объективным, социальная сфера Украины была хоть чем-то лучше? Вот сейчас новые регионы – Донбасс, Херсон и Запорожье – переходят на российский лад. Стоит ли им что-то оставить из украинского опыта?

    С.Ц.: С точки зрения реальных сумм выплат все было на порядок ниже, и так и осталось до сих пор. Пенсионный возраст на Украине начинается раньше, но большой вопрос, каков размер этих пенсий и каковы шансы дожить до этого возраста. Так что в «социалке» новым регионам вообще ничего нельзя оставлять из украинского опыта. Это исключено.

    Все было мизерное, никчемное. Пенсии там, может, и выплачиваются до сих пор, но вот посмотрите на цены за коммунальные услуги. Они же ни в какое сравнение не идут с российскими: на газ, на электричество, на воду. Все в разы дороже, чем в России.

    Так что в деньгах старшее поколение на новых территориях точно не потеряет, как и мы не потеряли. Мы только приобрели. После воссоединения пенсии крымчан стали на порядок выше, чем были на Украине. Наши пенсионеры в 2014 году сразу ощутили разницу: они видели, что получают в два-три раза больше. Приблизительно по тому же пути пойдут и новые территории.

    ВЗГЛЯД: Какие еще социальные и экономические проблемы для жителей новых регионов – самые острые?

    С.Ц.: Инфраструктура изношена: водопроводы, дороги, мосты, уличное освещение, больницы, школы, детсады – все находится в ужасном состоянии, приблизительно в таком же состоянии все это находилось в Крыму девять лет назад. Фактически весь период нашего пребывания в составе Украины, до 2014 года, и в Крыму, и там разрушалось все, что осталось от Советского Союза.

    Сергей Цеков. Фото Сергей Мальгавко/ТАСС

    Сергей Цеков. Фото Сергей Мальгавко/ТАСС

    Думаю, на первом этапе там будет что-то похожее на Крым 2015-2016 года, а в чем-то будет даже лучше. Херсонщина – аграрный регион. Херсонцы всегда снабжали Крым продуктами, и теперь они могут опять свободно возить к нам свою продукцию. Мне кажется, фермеры в новых регионах должны теперь сохранять то ценное, что было наработано в рамках Украины, и использовать теперь преимущества России. От Киева государственной помощи для сельского хозяйства не было.

    После 2014 года крымчане-фермеры ощутили от российского государства ну очень большую поддержку! Если возникал неурожай на какие-то культуры, если начинались эпидемии, Москва очень быстро компенсировала им убытки. Государство стало предоставлять большое количество сельскохозяйственной техники – в лизинг, по низким ценам. Стало предоставлять внушительные гранты на развитие аграрных хозяйств. Россия гарантировала закупку продукции, которая выращивается в Крыму.

    Наши сельхозпроизводители уже через пару лет после воссоединения заговорили так: «Это невозможно даже сравнивать – условия работы на Украине и в России. В России – на порядок лучше!» Думаю, наши новые регионы очень быстро придут к такому же пониманию.

    Что касается других сфер, то в Крыму за эти девять лет активизировались корабелы. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбытаьи заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах.

    ВЗГЛЯД: А главным препятствием для налаживания мирной жизни в новых регионах остается то, что там пока опасно?

    С.Ц.: Там работает очень много моих товарищей. Я возглавляю «Русскую общину Крыма» – и наших активистов там работает очень много, причем они занимают высокие должности – и в Запорожской области, и в Херсонской. В том числе занимаются вопросами образования, материально-техническими. Они, конечно, испытывают большие сложности. Я вот собираюсь в ближайшее время к ним поехать, посмотреть, как идут дела, например, в тех же школах.

    Преподавательский состав пока запуган, говорят мне коллеги. Из Киева им постоянно угрожают: если будете сотрудничать с Россией, то накажем, доберемся до вас. Такая тема постоянно звучит. Мы должны выигрывать, побеждать в ходе СВО – и тогда этот страх уйдет в прошлое.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •