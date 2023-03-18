«Новым регионам России ничего нельзя оставлять из украинского опыта»

Сенатор от Крыма Цеков рассказал, как опыт полуострова пригодится новым регионам

«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса.

«Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – заявил в пятницу президент Владимир Путин, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития полуострова. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны».

За минувшие девять лет полуостров удалось полностью обеспечить газом, водой и электроэнергией, рассказал на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин. В 2024 году планируется завершить строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря, добавил он. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что полностью обеспечить полуостров водой помогло освобождение в ходе СВО Северо-Крымского канала.

«Благодаря вашим решениям Северо-Крымский канал сегодня в принципе снял необходимость строительства опреснительных установок. Водоснабжение Крыма обеспечено в полном объеме», – сказал Аксенов, добавив, что за девять лет в Крыму построены 1,6 тыс. км сетей водоснабжения.

Путин отметил, что в Крыму за прошедшие годы введены в эксплуатацию сотни важных объектов, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры. «Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

«В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей», – объявил глава государства.

В качестве одной из проблем, которую пока не удалось решить, Путин назвал разницу в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов РФ, в том числе прилегающих. Глава государства назвал этот вопрос самым важным. «Разрыв этот есть, это болезненно для крымчан и севастопольцев», – подчеркнул Путин. «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать», – обратился он к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

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18 марта 2014 года Путин, главы правительства и парламента Крыма Сергей Аксенов и Владимир Константинов, глава Севастополя Алексей Чалый заключили Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Украина, США, Евросоюз не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией, напоминает ТАСС

О том, как за девять лет изменился полуостров и о том, в какой степени Крым может стать образцом для интеграции в Россию других бывших украинских регионов, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает член Совета Федерации от крымского парламента Сергей Цеков.

ВЗГЛЯД: Сергей Павлович, на совещании напомнили, что на полуострове обновилось все, что связано с транспортом, – аэропорт, железные дороги, построены новые автотрассы. А что еще изменилось?

Сергей Цеков: Школы. Что касается материальной базы, то ситуация российская и украинская – это небо и земля. Школы теперь ремонтируются каждый год, ремонт идет всеобъемлющий. До 2014 года примерно 30% школ в Крыму стояли с протекающими крышами. Такое же количество было вообще лишено пищеблоков. Внутри зданий не было туалетов, детям приходилось ходить в уличные. Не было спортзалов и так далее.

Раньше в школу привезешь в подарок один баскетбольный мяч – и там уйма радости. А сейчас все школы полностью обеспечены спортивным инвентарем. Изменения разительные! Практически везде сделаны туалеты внутри школ, крыши заделаны, окна, которые свистели от малейшего ветра, заменены. Пищеблоки все тоже заменены. В школах появились компьютеры, интерактивные доски и другое современное оборудование. Горячее питание для школьников в украинское время было в мизерном размере. Сейчас более 90% обеспечено горячим питанием.

Зарплаты работникам сферы образования, насколько я знаю, тоже теперь в два-три раза выше, чем на Украине. Я и раньше много ездил и езжу по районам Крыма, я ведь был народным депутатом еще в начале 1990-х. И я теперь не слышу жалоб на зарплату учителей, которые звучали в тех же самых городах и поселках до 2014 года. Преподаватели считают, что зарплата нормальная, достойная. Хотя, конечно, всегда хочется больше.

На ваш взгляд Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией? Да

Нет, но планирую там побывать

Нет, и не планирую там побывать



С.Ц.: Радость от воссоединения сохраняется и сегодня. Люди видят, что творится на Украине, сравнивают с нынешней жизнью в Крыму, и еще раз убеждаются: выбор 2014 года был правильным.

Что касается цен, то в какой-то период вроде как они действительно были выше, чем на Украине. Но учтите: на Украине не только пенсии, но и зарплаты вообще очень низкие, а ведь нельзя продавать товары дорого, если покупательная способность населения низкая. Так диктуют законы рынка. Со временем, постепенно и в Крыму цены с соседним Краснодарским краем сравнялись, а если сопоставлять с Москвой, то у нас и вовсе дешевле.

Так что никаких особых сожалений у подавляющего большинства крымчан нет. Что, дескать, остались бы мы на Украине, жизнь была бы лучше? Понятно, что нет. Допустим, какие-то продукты на Украине даже и сегодня дешевле, но качество жизни в России выше. А ведь наша повседневная жизнь зависит не только от цен на еду, но и от множества других факторов. Тот же транспорт, школы и так далее.

ВЗГЛЯД: Если быть объективным, социальная сфера Украины была хоть чем-то лучше? Вот сейчас новые регионы – Донбасс, Херсон и Запорожье – переходят на российский лад. Стоит ли им что-то оставить из украинского опыта?

С.Ц.: С точки зрения реальных сумм выплат все было на порядок ниже, и так и осталось до сих пор. Пенсионный возраст на Украине начинается раньше, но большой вопрос, каков размер этих пенсий и каковы шансы дожить до этого возраста. Так что в «социалке» новым регионам вообще ничего нельзя оставлять из украинского опыта. Это исключено.

Все было мизерное, никчемное. Пенсии там, может, и выплачиваются до сих пор, но вот посмотрите на цены за коммунальные услуги. Они же ни в какое сравнение не идут с российскими: на газ, на электричество, на воду. Все в разы дороже, чем в России.

Так что в деньгах старшее поколение на новых территориях точно не потеряет, как и мы не потеряли. Мы только приобрели. После воссоединения пенсии крымчан стали на порядок выше, чем были на Украине. Наши пенсионеры в 2014 году сразу ощутили разницу: они видели, что получают в два-три раза больше. Приблизительно по тому же пути пойдут и новые территории.

ВЗГЛЯД: Какие еще социальные и экономические проблемы для жителей новых регионов – самые острые?

С.Ц.: Инфраструктура изношена: водопроводы, дороги, мосты, уличное освещение, больницы, школы, детсады – все находится в ужасном состоянии, приблизительно в таком же состоянии все это находилось в Крыму девять лет назад. Фактически весь период нашего пребывания в составе Украины, до 2014 года, и в Крыму, и там разрушалось все, что осталось от Советского Союза.

Сергей Цеков. Фото Сергей Мальгавко/ТАСС

Думаю, на первом этапе там будет что-то похожее на Крым 2015-2016 года, а в чем-то будет даже лучше. Херсонщина – аграрный регион. Херсонцы всегда снабжали Крым продуктами, и теперь они могут опять свободно возить к нам свою продукцию. Мне кажется, фермеры в новых регионах должны теперь сохранять то ценное, что было наработано в рамках Украины, и использовать теперь преимущества России. От Киева государственной помощи для сельского хозяйства не было.

После 2014 года крымчане-фермеры ощутили от российского государства ну очень большую поддержку! Если возникал неурожай на какие-то культуры, если начинались эпидемии, Москва очень быстро компенсировала им убытки. Государство стало предоставлять большое количество сельскохозяйственной техники – в лизинг, по низким ценам. Стало предоставлять внушительные гранты на развитие аграрных хозяйств. Россия гарантировала закупку продукции, которая выращивается в Крыму.

Наши сельхозпроизводители уже через пару лет после воссоединения заговорили так: «Это невозможно даже сравнивать – условия работы на Украине и в России. В России – на порядок лучше!» Думаю, наши новые регионы очень быстро придут к такому же пониманию.

Что касается других сфер, то в Крыму за эти девять лет активизировались корабелы. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбытаьи заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах.

ВЗГЛЯД: А главным препятствием для налаживания мирной жизни в новых регионах остается то, что там пока опасно?

С.Ц.: Там работает очень много моих товарищей. Я возглавляю «Русскую общину Крыма» – и наших активистов там работает очень много, причем они занимают высокие должности – и в Запорожской области, и в Херсонской. В том числе занимаются вопросами образования, материально-техническими. Они, конечно, испытывают большие сложности. Я вот собираюсь в ближайшее время к ним поехать, посмотреть, как идут дела, например, в тех же школах.

Преподавательский состав пока запуган, говорят мне коллеги. Из Киева им постоянно угрожают: если будете сотрудничать с Россией, то накажем, доберемся до вас. Такая тема постоянно звучит. Мы должны выигрывать, побеждать в ходе СВО – и тогда этот страх уйдет в прошлое.

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