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30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 08:41  |  vz.ru
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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Что сулит России «большая шишка» из НАТО во главе Чехии

Павел знает русский язык и имеет представление о советских видах вооружения, поскольку лично с ними работал Keystone Press Agency/Global Look Press
Победу на президентских выборах в Чехии одержал отставной генерал Петр Павел, который начинал свою военную карьеру в Чехословакии времен ОВД. Затем он дослужился до председателя Военного комитета НАТО. Политологи считают, что Павела нельзя назвать идейным русофобом. С точки зрения интересов России с ним другая проблема. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
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Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
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Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    Херсонская область вводит российские законы и строит новый город
    		   30 января 2023, 07:48
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе?

    Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об упразднении военно-гражданской администрации и приведении органов власти в соответствие с законодательством РФ. «Мы стремимся к интеграции Херсонщины в общероссийское юридическо-правовое, социально-экономическое и общественно-политическое пространство. Изданный указ – крупный, знаковый и во многом основополагающий шаг на этом пути», – написал в пятницу Сальдо в своем Telegram-канале.

    Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики в ближайшее время войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время.

    Херсон был освобожден 2 марта, а в сентябре в ходе референдума 87,05% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ, которое и состоялось 30 сентября на основе указов президента Владимира Путина. Однако в ноябре тогдашний командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин объявил о принятии «непростого решения» – отводе войск из Херсона на левый берег Днепра для сохранения военных и боеспособности армии.

    Сейчас город, находящийся под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Местные жители попросили президента Украины Владимира Зеленского уволить глав администраций на фоне хищения бюджетных средств и гуманитарной помощи ­– еды, одежды, бытовых вещей.

    По словам местных жителей, чиновники вымогают у них деньги в обмен на восстановление электро-, водо- и газоснабжения, а также препятствуют работе волонтеров.

    А на контролируемой Россией территории Херсонщины будет построен новый 30-тысячный город с правительственным кварталом. Город расположится в районе Арабатской стрелки, недалеко от Геническа – административной столицы области. По словам Сальдо, в этом месте хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.

    Он отметил: внимание президента к строительству, а также льготное ипотечное кредитование под 2% вызвали интерес у жителей региона, потенциальных застройщиков, инвесторов и банков. Курировать строительство будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

    Возведение города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это усилит безопасность зданий областной администрации, рассказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

    В трех других новых регионах также идет восстановление разрушенного украинскими обстрелами и интеграция в российское пространство. Путин заявлял: в регионах будут работать программы соцобеспечения, маткапитала, вырастут пенсии, будет развиваться первичное звено здравоохранения, строиться детские сады, ясли и школы.

    «И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал.

    Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – подчеркивал Путин.

    Правительство к марту подготовит программу развития новых регионов. К 2030 году они должны дойти до общероссийского уровня жизни. «Херсонская область возвращается к мирной жизни, отработанным стал процесс получения российских паспортов, также оформляются пособия, льготы и пенсии», – рассказала соучредитель благотворительного фонда «Добро мира – Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич

    «Примечательно также, что люди стали больше интересоваться культурно-массовыми мероприятиями. Раньше у нас особо остро стоял вопрос о гуманитарной помощи в формате продуктов питания. Сейчас же появился запрос на канцелярию, книги и учебники. Это первый сигнал того, что жизнь входит в привычное русло», – отметила она.

    В регион постепенно заходит российский бизнес – это видно по открывающимся магазинам и организациям, указала она. «Сейчас даже в деревнях удается найти работу, а в крупных городах жизнь вообще бурлит», – акцентировала эксперт.

    «Для многих херсонцев центром стал запорожский город Мелитополь, там открываются новые магазины, а студенты едут на учебу в Мелитопольский государственный университет», – отметила Петрусевич.

    «Но у нас есть населенные пункты в непосредственной близости от фронта. Несмотря на эвакуацию, там все равно остаются люди, в основном, маломобильные и пожилые.

    Там часто возникают проблемы с работой медучреждений. Думаю, властям региона стоит обратить внимание именно на эти поселения», – подчеркнула собеседница.

    «В ближайшее время в Херсонской области должны быть сформированы все органы власти, это снизит нагрузку с регионального правительства. В итоге жители смогут быстрее решать бытовые вопросы, получать справки, оформлять документы и многое другое. Для различной помощи людям также созданы мобильные бригады», – рассказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич.

    «Конечно, не все проходит гладко, особенно в мелких муниципалитетах и районах, которые находятся под обстрелами ВСУ. Власти делают все возможное, чтобы помочь им, например, развозят уголь – по две тонны в каждый дом», – пояснил собеседник.

    «В херсонских магазинах есть все необходимое: хлеб, молоко, мясо, крупы по вполне доступным ценам. Предприниматели все больше обращаются в региональное отделение ЕР, чтобы участвовать в гуманитарной миссии и помогать жителям. Это яркий показатель того, что экономика стабилизируется», – отметил он.

    По его словам, сейчас особенно важно вовлекать молодежь во все происходящие процессы. «Кроме того, в области должны заработать партийные проекты в образовании, здравоохранении, патриотическом воспитании, экономике и сельском хозяйстве», – резюмировал парламентарий.

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