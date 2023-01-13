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13 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Алексей Ерешко/РИА Новости
Спецоперация России на Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО? Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии Ashley Chan/SOPA/Reuters
Херсон, находящийся сейчас под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Население уже требует уволить назначенных Киевом чиновников. Почему у Зеленского не получилось создать из Херсона пропагандистскую «картинку» после того, как войска РФ были вынуждены его оставить. Подробности...
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Эстонию отправили охотиться за российскими деньгами

Запад ищет правовую лазейку для конфискации российских активов Валерий Шарифулин/ТАСС
Эстония первой из всех стран ЕС решила приступить к изъятию российских активов. Они небольшие – всего около 20 млн долларов. Но Евросоюз, похоже, решил с помощью маленькой Эстонии протестировать конфискацию российских активов, а заодно выявить реакцию и ответные шаги Москвы. Прибалтийские государства уже не в первый раз используются Западом в таких целях.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...
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Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
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    Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

    В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии
    		   13 января 2023, 08:50
    Фото: Ashley Chan/SOPA/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Херсон, находящийся сейчас под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Население уже требует уволить назначенных Киевом чиновников. Почему у Зеленского не получилось создать из Херсона пропагандистскую «картинку» после того, как войска РФ были вынуждены его оставить.

    Жители Херсона попросили президента Украины Владимира Зеленского уволить глав так называемых областной госадминистрации и Херсонской городской военной администрации. В петиции, размещенной на сайте Зеленского, говорится: назначенные Киевом «губернатор» Ярослав Янушевич и «мэр» Галина Луговая бездействуют на фоне ухудшения обстановки в городе. Документ уже собрал почти четыре тысячи подписей из 25 тыс. необходимых.

    В частности, автор обращения утверждает, что еще на конец декабря зафиксированы неоднократные случаи хищения бюджетных средств и гуманитарной помощи. Причем последнее касается не только еды, но и одежды, материалов и других бытовых принадлежностей.

    В петиции говорится, что чиновники вымогают у местного населения деньги в обмен на восстановление электро-, водо- и газоснабжения. Кроме того, представители украинских властей всячески препятствуют работе волонтеров на территории города.

    «Я регулярно получаю обращения жителей Херсона. Они пишут о том, как сейчас выживает город. Гуманитарная помощь от Украины не поступает людям, но продается втридорога. Купить ее многие не в состоянии, так как наличных денег, равно как и социальных выплат, нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.

    В Херсоне серьезные перебои с энергоснабжением, также наблюдается острая нехватка бензина, продовольственная помощь поступает неравномерно и нерегулярно, в свою очередь сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его данным, люди вынуждены для зарядки гаджетов собираться в местах, где есть хоть какое-то электричество.

    Примечательно, что и так называемые ждуны – те, кто не эвакуировался из города, ожидая подхода ВСУ – окончательно разочаровались в украинских властях, заметил Онуфриенко. «Они пытаются покинуть город, но сделать это можно только вглубь территорий, контролируемых Зеленским», – продолжил собеседник.

    Многие бывшие «ждуны» сейчас передают депутату Кастюкевичу обращения с просьбой подсказать им, как выехать из Херсона. «Что интересно, они не хотят в Европу. Они хотят в Россию, потому что у многих сюда выехали родственники или друзья», – отметил собеседник.

    Кастюкевич привел пример из одного из писем, переданных ему из оккупированного ВСУ Херсона:

    «Я ждала, когда вернется Украина. Но теперь вижу, что той Украины, которую мы все любили, больше нет. Возможно, никогда и не было. Им плевать на людей. Даже если мы начнем умирать прямо на улицах, они переступят и пойдут дальше. Или заснимут это на камеру и скажут, что виноваты русские. Но я видела отношение русских к херсонцам. И вижу, что происходит сейчас. Это геноцид собственного народа. Правы были херсонцы, которые уехали в Россию и теперь живут в тепле, комфорте и заботе».

    Город и окружающая его территория правобережья Днепра вот уже два месяца находятся в ситуации перманентной гуманитарной катастрофы. О масштабном социальном бедствии в городе начали говорить почти сразу после того, как туда вошли Вооруженные силы Украины.

    Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич указывал: из-за проблем с водоснабжением люди были вынуждены набирать воду в Днепре. Тогда же стало известно, что украинские военные активно разыскивали тех, кто поддержал референдум о вхождении Херсонской области в состав России.

    В последние недели 2022 года ситуация ухудшилась. Так, сообщалось, что в Херсоне серьезные проблемы с питанием. Гуманитарная помощь, которая была предоставлена ООН, продавалась втридорога в местных магазинах. Жилые дома почти полностью лишились света, теплоснабжения и воды.

    Киевская власть и назначенные ею местные администраторы пытались скрыть положение дел в городе. Но о проблемах «освобожденного» Херсона вскоре заговорили и на Западе. Так, в одном из репортажей телеканала Sky News местная жительница рассказывала, что после возвращения в Херсон ВСУ жизнь населения серьезно изменилась в худшую сторону, получить помощь получается далеко не всем. В ответ на это Зеленский просто запретил западным журналистам посещать город, мотивируя это необходимостью «разминирования».

    Назначенные Киевом местные власти, в том числе «военный губернатор области» Янушевич, неоднократно заверяли, что при первой же возможности энергетики начнут восстанавливать электросети. Но чиновники, назначенные Зеленским, до сих пор не исполнили своих обещаний. «Никакой власти в городе нет, они там не живут», – комментирует Кастюкевич.  

    Впрочем, как и ранее, эффективнее всего работают репрессивные механизмы, на службу которым поставили даже новогодние праздники. На занятых ВСУ территориях, включая Херсон, проводится активная насильственная мобилизация, отмечает Онуфриенко. «Поголовное вручение повесток уже не работает. Поэтому перед Новым годом и во время праздников по городу ходили Деды Морозы и Снегурочки.

    Как только им удавалось к кому-то подойти, подъезжали люди с автоматами и хватали «добровольцев».

    Ну а теперь для этого используются машины скорой помощи», – рассказал собеседник.

    С начала 2023 года продолжали поступать свидетельства о крайне тяжелой гуманитарной ситуации. Если раньше в качестве гумпомощи людям выдавали гнилые овощи и просроченные консервы, то в январе – раз в три дня после предоставления полных паспортных данных, телефона, адреса и ФИО – можно получить батон хлеба и две банки консервированной фасоли.

    «После новогодних праздников стало понятно, что коммунальные службы в городе тоже работать не будут. Всюду мусор, грязь, антисанитария, крысы», – рассказал Кастюкевич.

    «С вывозом мусора ситуация в Херсоне просто катастрофическая, – подтверждает Онуфриенко. – Дело в том, что для Киева этот вопрос стоит на последнем месте по значимости. Здесь требуется финансирование и техника. Но их нет. И город просто утопает в грязи».

    На этом фоне верхом цинизма выглядит появившаяся в Херсоне наружная реклама, отметил Кастюкевич. «На плакатах призывают поддерживать другие города региона, которые подконтрольны России. Среди них Скадовск, Голая Пристань и Каховка, по которым ВСУ почти ежедневно наносят удары», – сообщил депутат.

    «Яркие билборды на фоне утопающего в горах мусора города, без продуктов и лекарств – страшная, но лучшая иллюстрация того, что для Владимира Зеленского главное «фасад», пестрая картинка, а не люди, дети или старики», – добавил Кастюкевич. По его оценке,

    власть Зеленского неспособна создать витрину нормальной жизни на якобы «освобожденных территориях».

    «Это касается всех территорий, которые отбили у нас ВСУ, – добавляет Онуфриенко. – На фоне победных реляций ничего не делается для жителей южных или восточный регионов страны. Для Киева там живут ненастоящие украинцы, поэтому и отношение к ним как к пушечному мясу».

    Поэтому неудивительно, что ВСУ применяет ту же тактику, что была отработана в Мариуполе. «ВСУ занимают квартиры в многоэтажках, используя херсонцев в качестве живого щита», – отмечает Кастюкевич.

    «По сравнению с тем, что было в Херсоне, пока там стояли наши войска, ситуация многократно ухудшилась. Киеву процветающий город не нужен, да и денег на это просто нет. О гражданском населении, которое потенциально может быть враждебным, никто не думает», – резюмировал Онуфриенко.

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