Новые регионы России ждет ипотечный бум

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3 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...

Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

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Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

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    Новые регионы России ждет ипотечный бум

    Шесть застройщиков России заявили о готовности строить многоквартирные дома в Донбассе
    		   3 января 2023, 16:10
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Правительство инициировало очередную меру господдержки для жителей новых регионов – льготную ипотеку. Предполагается, что займ под 2% годовых можно будет получить на строительство или приобретение готового жилья. Насколько сейчас востребован такой механизм поддержки, какие города могут стать лидерами строительной отрасли и как подобные процессы отразятся на экономике новых регионов страны?

    Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить ипотеку на строительство или приобретения жилья под не более чем 2% годовых. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит шесть млн рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%, уточнили в правительстве.

    По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изначально массовой выдачи льготной ипотеки в первое время не будет. Однако ввиду того, что уже в данный момент наблюдается интерес у местных застройщиков, востребованность ипотечных программ будет расти.

    О готовности строить многоквартирные дома в Донбассе практически сразу заявили шесть крупных застройщиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. По его словам, уже определены площадки в Мариуполе под строительство многоквартирных домов и в Новоазовском районе под индивидуальную жилищную застройку.

    Как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, национальные проекты, связанные со строительством и инфраструктурой, стали наиболее значимыми в новых регионах страны. «Они дают экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России», – отметил парламентарий.

    «Единственный способ решить жилищный вопрос на новых территориях – льготная ипотека. Спрос на нее однозначно будет. Последние восемь лет там ничего не строилось. Купить можно было только вторичное жилье и за наличный расчет, поскольку не было финансового сопровождения, нормальной ипотеки и других механизмов. Хотя до 2014 года, к примеру в Донецкой области, строительная отрасль была очень развита», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

    «На новых территориях часть городов разрушена боевыми действиями, другие города оказались на линии фронта и люди были вынуждены переехать оттуда в глубь регионов. Поэтому спрос на жилье безусловно есть, и он будет расти», – убежден экономист.

    «Конечно, признание этих регионов частью России способствовало росту цен на недвижимость. Кроме того, в обществе появился более материально обеспеченный класс – военнослужащие и члены их семей. По нынешним меркам они достойно зарабатывают, и наверняка многие из них станут вкладывать деньги в недвижимость», – полагает собеседник.

    «Что касается крупных федеральных застройщиков, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, строить в привычных регионах надежнее, а с другой – наверняка многие из них уже отправляли свои бригады в тот же Мариуполь и уже попривыкли к местной специфике. Вместе с тем, очевидно, что строительство будет интенсифицироваться только в тех городах, где нет прилетов со стороны противника», – отметил Лизан.

    «Кроме того, как мне кажется, окучивать новый рынок потянутся и региональные застройщики. В Донецке есть строительно-архитектурный университет, благодаря чему у компаний имеется возможность набрать на работу местных молодых специалистов», – считает эксперт.

    «Открытым пока остается вопрос того, как со стороны банка будет осуществляться выдача кредитов, проверка платежеспособности клиентов и утонение других нюансов. Этот механизм еще предстоит проработать», – отметил он.

    «Что важно – активное жилищное строительство запустит многие смежные отрасли экономики, поскольку для строительства нужна и арматура, и окна, и батареи, и отделочные материалы, и много чего еще. В 2021 году в ДНР был только один работающий карьер для производства щебня, сейчас их уже три», – акцентировал экономист.

    «В перспективе в новых регионах можно создать большое количество производственных кластеров для обеспечения строительного и ипотечного бума, а также активной доставки материалов на строительные объекты», – полагает Лизан.

    «В Лисичанске можно восстановить завод по производству стеклопакетов. В Амвросиевке можно производить цемент и все изделия из него. Донецк, Макеевка, Енакиево – металлокаркасные конструкции. В Мариуполе есть площади для развертывания производства блочно-модульных зданий, как те, которые сейчас строят в Воронеже и на Кубани и везут в город. Большим подспорьем тут станет мариупольский порт», – рассуждает собеседник.

    «И как только перестанут свистеть пули – на юг потянутся жители из других регионов России. Это очень перспективное направление с точки зрения инвестиций в недвижимость.

    Например, купить квартиру в Бердянске сейчас можно по очень приемлемой цене. До 2014 года этот город был одним из туристических центров Запорожской области. Поэтому цены там будут расти», – отметил политолог.

    «Спрос на жилье сейчас зависит от того, насколько тот или иной населенный пункт отдален от линии боевого соприкосновения. При этом в Мариуполе сейчас в основном строят дома для тех, кто потерял свое жилье. О масштабных бизнес-проектах здесь говорить пока рановато. Но это лишь пока», – считает донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «По мере того, как будет стабилизироваться обстановка на фронте, я думаю, крупные застройщики потянутся и в ДНР, и в другие регионы. Своих строительных компаний у нас практически не осталось, они закрылись, либо переехали в другие части России вместе с техникой и коллективами. Но они могут вернуться при благоприятных обстоятельствах», – полагает парламентарий.

    «Безусловно, строительство подтянет за собой другие отрасли экономики: от металлургии и энергоемких производств, до сферы услуг и торговли. И льготная ипотека в этом плане, конечно, играет в плюс. Кроме того, само по себе такое решение демонстрирует готовность правительства налаживать мирную жизнь в новых регионах и закладывает правовой фундамент для реализации подобных планов», – резюмировал Бердичевский.

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