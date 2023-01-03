Новые регионы России ждет ипотечный бум

Правительство инициировало очередную меру господдержки для жителей новых регионов – льготную ипотеку. Предполагается, что займ под 2% годовых можно будет получить на строительство или приобретение готового жилья. Насколько сейчас востребован такой механизм поддержки, какие города могут стать лидерами строительной отрасли и как подобные процессы отразятся на экономике новых регионов страны?

Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить ипотеку на строительство или приобретения жилья под не более чем 2% годовых. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит шесть млн рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%, уточнили в правительстве.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изначально массовой выдачи льготной ипотеки в первое время не будет. Однако ввиду того, что уже в данный момент наблюдается интерес у местных застройщиков, востребованность ипотечных программ будет расти.

О готовности строить многоквартирные дома в Донбассе практически сразу заявили шесть крупных застройщиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. По его словам, уже определены площадки в Мариуполе под строительство многоквартирных домов и в Новоазовском районе под индивидуальную жилищную застройку.

Как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, национальные проекты, связанные со строительством и инфраструктурой, стали наиболее значимыми в новых регионах страны. «Они дают экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России», – отметил парламентарий.

«Единственный способ решить жилищный вопрос на новых территориях – льготная ипотека. Спрос на нее однозначно будет. Последние восемь лет там ничего не строилось. Купить можно было только вторичное жилье и за наличный расчет, поскольку не было финансового сопровождения, нормальной ипотеки и других механизмов. Хотя до 2014 года, к примеру в Донецкой области, строительная отрасль была очень развита», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

«На новых территориях часть городов разрушена боевыми действиями, другие города оказались на линии фронта и люди были вынуждены переехать оттуда в глубь регионов. Поэтому спрос на жилье безусловно есть, и он будет расти», – убежден экономист.

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«Конечно, признание этих регионов частью России способствовало росту цен на недвижимость. Кроме того, в обществе появился более материально обеспеченный класс – военнослужащие и члены их семей. По нынешним меркам они достойно зарабатывают, и наверняка многие из них станут вкладывать деньги в недвижимость», – полагает собеседник.

«Что касается крупных федеральных застройщиков, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, строить в привычных регионах надежнее, а с другой – наверняка многие из них уже отправляли свои бригады в тот же Мариуполь и уже попривыкли к местной специфике. Вместе с тем, очевидно, что строительство будет интенсифицироваться только в тех городах, где нет прилетов со стороны противника», – отметил Лизан.

«Кроме того, как мне кажется, окучивать новый рынок потянутся и региональные застройщики. В Донецке есть строительно-архитектурный университет, благодаря чему у компаний имеется возможность набрать на работу местных молодых специалистов», – считает эксперт.

«Открытым пока остается вопрос того, как со стороны банка будет осуществляться выдача кредитов, проверка платежеспособности клиентов и утонение других нюансов. Этот механизм еще предстоит проработать», – отметил он.

«Что важно – активное жилищное строительство запустит многие смежные отрасли экономики, поскольку для строительства нужна и арматура, и окна, и батареи, и отделочные материалы, и много чего еще. В 2021 году в ДНР был только один работающий карьер для производства щебня, сейчас их уже три», – акцентировал экономист.

«В перспективе в новых регионах можно создать большое количество производственных кластеров для обеспечения строительного и ипотечного бума, а также активной доставки материалов на строительные объекты», – полагает Лизан.

«В Лисичанске можно восстановить завод по производству стеклопакетов. В Амвросиевке можно производить цемент и все изделия из него. Донецк, Макеевка, Енакиево – металлокаркасные конструкции. В Мариуполе есть площади для развертывания производства блочно-модульных зданий, как те, которые сейчас строят в Воронеже и на Кубани и везут в город. Большим подспорьем тут станет мариупольский порт», – рассуждает собеседник.

«И как только перестанут свистеть пули – на юг потянутся жители из других регионов России. Это очень перспективное направление с точки зрения инвестиций в недвижимость.

Например, купить квартиру в Бердянске сейчас можно по очень приемлемой цене. До 2014 года этот город был одним из туристических центров Запорожской области. Поэтому цены там будут расти», – отметил политолог.

«Спрос на жилье сейчас зависит от того, насколько тот или иной населенный пункт отдален от линии боевого соприкосновения. При этом в Мариуполе сейчас в основном строят дома для тех, кто потерял свое жилье. О масштабных бизнес-проектах здесь говорить пока рановато. Но это лишь пока», – считает донецкий депутат Владислав Бердичевский.

«По мере того, как будет стабилизироваться обстановка на фронте, я думаю, крупные застройщики потянутся и в ДНР, и в другие регионы. Своих строительных компаний у нас практически не осталось, они закрылись, либо переехали в другие части России вместе с техникой и коллективами. Но они могут вернуться при благоприятных обстоятельствах», – полагает парламентарий.

«Безусловно, строительство подтянет за собой другие отрасли экономики: от металлургии и энергоемких производств, до сферы услуг и торговли. И льготная ипотека в этом плане, конечно, играет в плюс. Кроме того, само по себе такое решение демонстрирует готовность правительства налаживать мирную жизнь в новых регионах и закладывает правовой фундамент для реализации подобных планов», – резюмировал Бердичевский.

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