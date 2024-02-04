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Хуснуллин рассказал о восстановлении почти всех многоквартирных домов в Мариуполе
Хуснуллин: В Мариуполе восстановлены почти все многоквартирные дома
Восстановление многоквартирных домов в Мариуполе практически завершилось, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
По его словам, в полумиллионном Мариуполе, который был достаточно сильно поврежден, восстановлены практически все многоквартирные дома, передает ТАСС.
Хуснуллин уточнил, что вместе с восстановлением жилого фонда, ведется работа над восстановлением дорожной инфраструктуры, обеспечением теплом и облагораживанием общественных территорий.
Он добавил, что восстановительные работы ведутся на всех территориях Донбасса и Новороссии.
Ранее в ходе рабочей поездки в ДНР заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин проверил в Мариуполе ход ремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств.