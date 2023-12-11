Хуснуллин проверил работу коммунальных объектов в ДНР

Tекст: Ольга Иванова

«Ключевой вопрос поездки – запуск тепла в дома. В Мариуполе эта работа выполнена более чем на 90%. В основном остались «тяжелые» объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Еще около 30 объектов запитают к середине месяца», – рассказал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин осмотрел отремонтированные городские котельные, а также заехал на одну из новых котельных – «Газовую», которая обеспечивает теплом почти 150 объектов. Ее построили под контролем Фонда развития территорий. Для бесперебойной работы установили мощный дизельный генератор и обновили более 3,5 км тепловых сетей.

«Осмотрел ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. 500 тыс. квадратов уже приведено в порядок Единым заказчиком в сфере строительства согласно мастер-плану города. Обратил внимание на необходимость благоустройства улиц и общественных пространств в следующем году. Но тут уже есть видимые результаты: в Приморском парке, например, сделан спуск от парка к набережной, обустроены новые смотровые зоны. Здесь же побывал на площадке строительства Нахимовского военно-морского училища», – рассказал Хуснуллин.

Он заключил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания. Также в рамах поездки Хуснуллин провел совещание с главой ДНР Денисом Пушилиным