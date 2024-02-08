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    8 февраля 2024, 09:10 • Общество

    Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад

    Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мариуполь попал под пристальное внимание западных журналистов. Сперва немецкий телеканал ZDF написал о масштабных стройках, идущих в городе, затем Financial Times раскритиковала реконструкционные работы. Почему именно Мариуполь оказался в фокусе внимания зарубежных СМИ?

    Издание Financial Times назвало восстановление Мариуполя «потемкинской деревней» России. Газета подчеркивает, что сотни граждан вынуждены жить в недостроенных домах, где «протекает потолок, выполнены некачественные ремонтные работы, плохо оборудованы окна и двери». Кроме того, подчеркивается, что генеральный план развития города был якобы «украден» у украинской стороны.

    Интересно, что до публикации Financial Times в свет вышел репортаж от немецкого телеканала ZDF, в котором журналист говорит о «масштабных реконструкциях», проводимых в Мариуполе. В репортаже абсолютно честно говорится, что Россия возводит в послевоенном городе школы и целые многоквартирные дома.

    Данный материал подвергся широкой критике в ФРГ и за ее пределами. Так, информационный портал Focus называет статью «сатирической» и пишет о неуместности данной точки зрения на жизнь города, задетого конфликтом. В то же время спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от авторов скандальной публикации.

    По его словам, все это является «искажением реальности» и полностью расходится с истинной целью журналистики. Он также отметил, что визит в Мариуполь без предварительного согласования с офисом Зеленского «нарушает украинское законодательство». Между тем сама Россия продолжает масштабные работы по восстановлению города.

    Огромную помощь городу оказывает Санкт-Петербург. Так, глава Северной столицы Александр Беглов во время встречи с Владимиром Путиным сообщил, что в Мариуполе завершена реконструкция Театральной площади. По его словам, жители города благодарны «прежде всего за фонтан, потому что есть место, где назначить свидание, встретиться, поговорить», – цитирует его официальный сайт главы государства.

    Вопрос восстановления Мариуполя также в конце января поднимался во время совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов, о чем сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Так, в городе активно восстанавливаются школы. Строятся как новые учебные заведения, так и реконструируются старые.

    «Приазовский политехнический госуниверситет запустили к 1 сентября для 6 тыс. студентов. Вы там были, когда активно шла эта стройка, видели. Мариупольский госуниверситет для 2 тыс. студентов был тоже запущен в работу. Теперь это современные вузы, в которых приятно учиться и можно получить качественное образование», – рассказывал Хуснуллин Путину.

    Это же касается и восстановления объектов спортивной и общественной инфраструктуры, включая спорткомплекс «Ильичевец» и Приморский парк. Также открыты 500 отделений банков. К следующему году планируется завершение работ по модернизации больницы интенсивного лечения. «Большинство корпусов уже отремонтировано, действуют, поставлено оборудование», – заявил он. Кроме того, в кратчайшие сроки, менее полутора лет, был создан многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства.

    В своем официальном Telegram-канале Хуснуллин писал, что в города ДНР, в том числе и в Мариуполь, были отправлены первые 68 из закупленных 161 автобусов. Восстанавливается и система отопления населенного пункта: работа по запуску тепла в дома выполнена более чем на 90%. Вице-премьер также заявил, что в городе на сегодняшний день восстановлены практически все многоквартирные дома.

    В экспертном сообществе отмечают, что Мариуполь, учитывая масштабы строительства в городе, стал объектом зависти как для Украины, так и для западных стран. Россия наглядно показывает способности к восстановлению городов, переживших войну, в то время как офис Зеленского не может обеспечить достойный быт даже для жителей Киева.

    «Положение дел в Мариуполе долгое время было запретной темой для западных СМИ. Послевоенное развитие этого города старались не замечать, поскольку его восстановление полностью противоречит образу безжалостного противника, который России навязывают американские и европейские журналисты», – сказал донецкий политолог Владимир Корнилов.

    «Молчание прервал немецкий телеканал ZDF. Их репортер показал реальность многострадального города, рассказал о масштабных стройках, которые идут здесь полным ходом. Разумеется, правительствам западных стран данный материал пришелся не по душе. Именно поэтому за ним и последовала статья Financial Times», – отмечает он.

    «Издание жестко критикует все успехи России, достигнутые в нелегком деле восстановления города. Указываются отдельные недостатки строительных работ, которые возводятся в ранг глобальных проблем. В общем, мы имеем дело с тотальной пропагандой», – подчеркивает собеседник.

    «При этом FT умалчивает тот факт, что деятельность России происходит в режиме военного времени.

    ВСУ проводят регулярные обстрелы, ни один рабочий не может быть уверен в собственной безопасности на 100%. И между тем люди продолжают возводить один проект за другим, несмотря ни на что. И это касается не только Мариуполя, а всего Донбасса и Новороссии», – уточняет политолог.

    «И здесь я бы рекомендовал Financial Times обратить внимание на Киев. Украине помогают все самопровозглашенные «цивилизованные государства». Огромные деньги поступают на реконструкционные работы. А где результат? Журналисты называют Мариуполь российской «потемкинской деревней», но в реальности таковой является столица их якобы демократического союзника», – акцентирует он.

    Интересно, что данное выражение является историческим мифом. Слухи о якобы недобросовестности светлейшего князя Григория Потемкина были распространены его недоброжелателями еще задолго до приезда императрицы Екатерины II в Крым, что было признано в том числе западными историками. Таким образом, фейк о «потемкинских деревнях» можно считать скорее комплиментом России: ведь и во времена князя, и сегодня страна успешно справляется с обустройством Приазовья и Причерноморья.

    «А вот Киев, увы, постепенно становится захолустьем. Городские дороги покрываются канализационными выбросами. Целая ветка метро не может нормально функционировать, потому что за несколькими станциями не осуществляли должного ухода. Вспоминается старинная поговорка: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», – уточняет Корнилов.

    Восстановительные работы, которые проводятся в Мариуполе, крайне сильно раздражают Украину и ее союзников,

    считает экономист Иван Лизан. «Масштабное строительство, начавшееся в этом городе, никоим образом не соотносится с пропагандистским посылом о том, что Россия якобы совершает геноцид на территории новых регионов», – сказал он.

    «В это же время офис Зеленского показывает полную неспособность хотя бы немного улучшить жизнь собственных граждан. Деревни и села увядают, превращаясь в безжизненные пустоши. Даже быт Киева с каждым днем становится хуже. В таких условиях успехи по реконструкции Мариуполя не могут восприниматься без зависти», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что этот город воспринимается американскими и европейскими СМИ в качестве «витрины» русского мира, наша плодотворная деятельность не останавливается лишь на этом населенном пункте. Россия восстанавливает все города, которые соответствуют нескольким понятным условиям», – уточняет собеседник.

    «Во-первых, в них должны быть люди. Отступая из ряда территорий, Украина не позволяла местным жителям покидать их дома. В результате чего поселения отходили России в крайне удручающем состоянии. В кратчайшие сроки нам приходилось обеспечивать граждан, затронутых боевыми действиями, всем необходимым», – акцентирует он.

    «Во-вторых, эти города должны быть расположены в тылу. Если населенный пункт находится в непосредственной близости к фронту, ни о какой масштабной реконструкции не может быть и речи. Работы будут небезопасны в первую очередь для самих строителей. Однако и в самом Мариуполе воздвижение новых объектов ведется в крайне небезопасных условиях», – подчеркивает экономист.

    «На глазах преображается Новоазовский район. В Алчевске успели доделать жилые дома, чего не смогла сделать Украина начиная с 2012 года. В ЛНР также улучшается качество жизни. В Донецке, несмотря на многочисленные обстрелы, конструируют огромный перинатальный центр. Россия искренне заботится о своих гражданах», – резюмирует Лизан.

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