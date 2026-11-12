Жительница Крыма получила 17 лет колонии за подготовку покушения на военного

Суд приговорил крымчанку к 17 годам за подготовку теракта по заданию СБУ

Tекст: Денис Тельманов

Буюхчан признана виновной в госизмене, подготовке к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к изготовлению взрывных устройств. Ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

С 1 мая по 18 июля 2024 года осужденная находилась на Украине, где сотрудник СБУ привлек ее к конфиденциальному сотрудничеству. В апреле 2025 года она получила задание установить местонахождение автомобиля командира морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В том же месяце Буюхчан приехала к месту проживания военнослужащих в Крыму и купила в интернете компоненты для изготовления взрывного устройства.

В мае она приобрела взрывчатое вещество, взрывное устройство и радиоуправляемое исполнительное устройство для дистанционного взрыва, перевезла их в место хранения и была задержана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму по заданию украинской разведки.

В августе прошлого года жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии за попытку поджога оборудования Крымской железной дороги.

В июле того же года Ленинский райсуд Севастополя арестовал жительницу Крыма по обвинениям в подготовке теракта и госизмене после попытки взорвать автомобиль российского военного.