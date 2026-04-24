Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины

Tекст: Вера Басилая

Утром в пятницу в Киеве была объявлена воздушная тревога. Министерство цифровой трансформации Украины зафиксировало начало тревоги в 9.09 по московскому времени, передает РИА «Новости».

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве, отметив, что сначала был слышен один взрыв, а спустя некоторое время стало известно о втором.

Информация опубликована в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства, воздушная тревога звучит не во всей Николаевской области, а только в ее части.

Агентство «Укринформ» также сообщило о взрывах в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Днепропетровской области.

Ранее на территории Одессы произошла серия взрывов.