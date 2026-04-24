Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?2 комментария
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины
В пятницу утром в Киеве и ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога, а в Николаеве и Днепропетровске местные СМИ сообщили о взрывах.
Утром в пятницу в Киеве была объявлена воздушная тревога. Министерство цифровой трансформации Украины зафиксировало начало тревоги в 9.09 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Николаеве, отметив, что сначала был слышен один взрыв, а спустя некоторое время стало известно о втором.
Информация опубликована в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства, воздушная тревога звучит не во всей Николаевской области, а только в ее части.
Агентство «Укринформ» также сообщило о взрывах в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Днепропетровской области.
Ранее на территории Одессы произошла серия взрывов.