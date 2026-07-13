Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
Путин сравнил попытки влияния Запада на умы россиян с методами Геббельса
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Все для Победы!» сравнил информационные атаки противника с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.
На мероприятии глава государства ознакомился с ключевыми направлениями работы Народного фронта и обсудил текущую ситуацию с военным корреспондентом Первого канала Ириной Куксенковой, передает ТАСС.
«То, что вы говорите, – эта попытка повлиять на умы – это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», – сказал Путин.
Российский лидер отметил постоянное технологическое совершенствование информационного оружия. «И результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать», – подчеркнул Путин, отметив в этом смысле работу военкора и ее коллег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.
Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.