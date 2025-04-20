Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году
Постпред Украины в ООН Мельник назвал требования к Германии для перемирия на украинской территории
Германии следует взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году, заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.
Мельник предложил будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу план из пяти шагов, который, по его мнению, позволит достичь перемирия на Украине к 2029 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.
Среди предложенных мер – ежегодное перечисление Германией 0,5% ВВП на поддержку украинских вооруженных сил до 2029 года, инициирование аналогичных решений на уровне Евросоюза, а также передача Киеву 150 ракет Taurus большой дальности и 30% авиапарка ВВС ФРГ.
Кроме того, Мельник призвал к конфискации российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что относится к своим предложениям реалистично и не ожидает, что Мерц примет их полностью или частично.
Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.