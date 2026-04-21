Tекст: Мария Иванова

Агрессия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования достигла беспрецедентных масштабов, сообщает Bloomberg.

По данным местной полиции, в прошлом году зафиксировано 341 подобное происшествие, а с начала текущего года произошло уже более 100 конфликтов. Недавно в Луцке группа подростков отбила у патруля задержанного мужчину.

«Появление агрессивной позиции у части общества, которая может привести к конфликтам, является серьезной проблемой», – заявил глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. Эксперт также добавил, что государству необходимо жестко реагировать на подобные настроения.

Власти разыскивают около 2 млн уклонистов за нарушение правил воинского учета. Ситуация накаляется: в начале апреля во Львове служащий таможни нанес смертельное ножевое ранение военкому во время проверки документов. Минобороны признало необходимость скорейшего реформирования системы мобилизации.

Украинский ветеран Николай Мельник отметил, что безнаказанность при нарушении закона ведет к еще большему числу преступлений. По его мнению, нападения на рекрутеров угрожают будущему нации и жизням солдат.

