Сын маньяка Чикатило отправился воевать за ВСУ

Shot: Сын Чикатило стал артиллеристом ВСУ в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Сын маньяка-каннибала Андрея Чикатило вступил в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях в Харьковской области, передает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что мужчина, которому сейчас 56 лет, сменил фамилию и переехал в Харьков в 2022 году. В настоящее время он служит в подразделении артиллеристов на Харьковском направлении.

Мужчина отправился на фронт из-за проблем с законом: после развода в 2016 году он перестал выплачивать алименты на сына и накопил долги. Его активно разыскивали приставы и МВД Украины, поэтому он решил скрыться на передовой.

Помимо долгов, сын Чикатило имеет судимости за ряд серьезных преступлений, включая рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство, за которые в общей сложности провел около 13 лет в тюрьме.

Его отец, Андрей Чикатило, был приговорен к смертной казни за 53 убийства.

Ранее сообщалось, что адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате ДТП.