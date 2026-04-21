Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.0 комментариев
Над Белгородом отразили воздушную атаку
Средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели ВСУ над Белгородом и соседними округами, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала система ПВО, сообщил Гладков в Max.
«Предварительно, пострадавших нет», – написал губернатор.
Ранее в ходе ударов украинских БПЛА на Шебекино пострадали два человека.
До этого в результате атаки украинских беспилотников в Белгороде пострадала маленькая девочка.