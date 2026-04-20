Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.
В результате ударов БПЛА по Белгородской области пострадали мужчина и женщина
В результате атак украинских БПЛА на Шебекино пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Шебекино мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму после удара дрона. Также в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая при детонации беспилотника о дорожное полотно. Врачи диагностировали у нее слепое осколочное ранение ноги. На месте этой атаки поврежден один легковой автомобиль, сообщил Гладков в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников в Белгороде пострадала маленькая девочка, а также получили значительные повреждения почти два десятка автомобилей. ВСУ нанесли массированные удары беспилотниками по Белгороду, а также по Белгородскому и Шебекинскому округам, пострадали четыре человека.