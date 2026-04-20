Тим Кук решил покинуть пост гендиректора Apple
Apple объявила об уходе Тима Кука с поста гендиректора
Тим Кук покинет должность генерального директора американской корпорации Apple, уступив место Джону Тернусу, сообщила компания.
Кук «станет исполнительным председателем совета директоров Apple». Его преемником с 1 сентября станет старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения Тернус, передает ТАСС.
«Переход, который был единогласно поддержан советом директоров, стал следствием вдумчивого долгосрочного процесса планирования преемственности», – говорится в заявлении компании.
Тернус, который присоединился к компании в 2001 году, представлял iPhone Air, который стал первым новым iPhone за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, о возможной смене генерального директора Тима Кука на Джона Тернуса в рамках долгосрочного стратегического планирования ранее сообщала газета Financial Times.
В 2011 году скончался основатель Apple Стив Джобс. Бизнесмен долгие годы страдал от рака поджелудочной железы. За несколько месяцев до смерти он оставил пост главы Apple, его место занял Тим Кук.