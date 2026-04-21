Постороннее вмешательство привело к задержке поездов в Ростовской области
В результате постороннего вмешательства произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области, что вызвало приостановку движения составов дальнего следования, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
Специалисты зафиксировали сбой вечером 20 апреля, передает РИА «Новости».
«В результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено», – говорится в сообщении.
Из-за происшествия пассажирам 15 составов пришлось ожидать отправления до трех часов. В список задержанных вошли рейсы из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Перми, направлявшиеся на юг страны. Представители магистрали подчеркнули, что ситуация не повлияла на местное сообщение. Пригородные поезда продолжают курсировать в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, петербуржца Дмитрия Зайцева заключили под стражу по обвинению в попытках поджечь оборудование железной дороги и автомобили полиции. Житель Смоленска получил 15 лет за попытку диверсии на железной дороге.