Суд в Москве отправил в СИЗО сотрудников РАН и ИНТЭЛ по делу о взятках
Двое сотрудников Российской академии наук Алексей Молчанов и Сергей Сидоренко, а также первый заместитель директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике Николай Каргин были заключены под стражу по решению суда по делу о взятках, сообщили в правоохранительных органах.
В ходе расследования выяснилось, что консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН Молчанов и член-корреспондент РАН Сидоренко, работая в РАН, получили две взятки в крупном размере от кандидатов на получение грантов, действуя как лично, так и через посредников.
Одним из кандидатов выступал Каргин, которому предъявлено обвинение в даче взятки, передает ТАСС.
Все задержанные свою вину не признали. После предъявления обвинений они отвергли свою причастность к инкриминируемым преступлениям.
ИНТЭЛ является подразделением Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
