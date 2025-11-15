В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Financial Times сообщила о возможной смене главы Apple в 2026 году
Тим Кук готовится покинуть пост главы Apple, а преемником на должности может стать Джон Тернус, отвечающий за разработку аппаратного обеспечения, сообщает газета Financial Times.
Генеральный директор Apple Тим Кук может покинуть свой пост уже в 2026 году, передает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В числе наиболее вероятных преемников Кука называется старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус.
Как отмечают собеседники газеты, совет директоров и топ-менеджеры Apple в последние месяцы активизировали подготовку к передаче управления. Источники также подчеркивают, что окончательного решения о кандидатуре нового руководителя пока не принято.
По информации газеты, готовящийся переход не связан с текущими финансовыми результатами корпорации и является частью долгосрочного стратегического планирования. В компании не ждут назначения нового генерального директора до конца января, несмотря на усилия по подготовке преемников.
Ранее агентство Bloomberg писало о масштабном процессе смены руководства в Apple, среди возможных преемников Кука также называли Джона Тернуса. Сейчас Apple остается одной из крупнейших технологических компаний мира с капитализацией около 4 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский президент пригрозил Apple введением дополнительных пошлин, если компания продолжит производить iPhone за пределами США.
Глава государства выразил недовольство расширением сборки устройств Apple в Индии и потребовал увеличить долю производства в США.
Компания Apple ранее пообещала оперативно исправить ошибку голосового помощника, который связывал слово «расист» с фамилией Трампа.