Financial Times сообщила о возможной смене главы Apple в 2026 году

FT: Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Генеральный директор Apple Тим Кук может покинуть свой пост уже в 2026 году, передает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В числе наиболее вероятных преемников Кука называется старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус.

Как отмечают собеседники газеты, совет директоров и топ-менеджеры Apple в последние месяцы активизировали подготовку к передаче управления. Источники также подчеркивают, что окончательного решения о кандидатуре нового руководителя пока не принято.

По информации газеты, готовящийся переход не связан с текущими финансовыми результатами корпорации и является частью долгосрочного стратегического планирования. В компании не ждут назначения нового генерального директора до конца января, несмотря на усилия по подготовке преемников.

Ранее агентство Bloomberg писало о масштабном процессе смены руководства в Apple, среди возможных преемников Кука также называли Джона Тернуса. Сейчас Apple остается одной из крупнейших технологических компаний мира с капитализацией около 4 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский президент пригрозил Apple введением дополнительных пошлин, если компания продолжит производить iPhone за пределами США.

Глава государства выразил недовольство расширением сборки устройств Apple в Индии и потребовал увеличить долю производства в США.

Компания Apple ранее пообещала оперативно исправить ошибку голосового помощника, который связывал слово «расист» с фамилией Трампа.