Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики человека

New Scientist: Ученые доказали пользу контролируемого стресса для психики
Ученые предложили тренировать устойчивость к жизненным трудностям путем намеренного погружения в контролируемые стрессовые ситуации, что поспособствует адаптации нейронных сетей мозга.
Ученые предполагают, что контролируемое воздействие стресса может тренировать психику подобно тому, как вакцины обучают иммунную систему, пишет New Scientist.
Исследования показывают, что успешное преодоление умеренных трудностей перестраивает мозг, включая префронтальную кору, гиппокамп и миндалевидное тело, что облегчает реакцию на будущие вызовы.
«Это не должно быть ошеломляющим. Как только это становится ошеломляющим, это травмирует», – отмечает Джули Вашку из Университета Масарика в Чехии. Она рекомендует посещать незнакомые места или общаться с людьми вне привычного круга, при необходимости заручившись поддержкой.
Подобный подход активно применяется в военной подготовке, где симуляция сложных ситуаций снижает уровень кортизола у курсантов и риск посттравматического стрессового расстройства у парамедиков. Эксперименты на грызунах и приматах также демонстрируют, что кратковременные контролируемые стрессы в раннем возрасте способствуют формированию более устойчивой психики.
Помимо поведенческой терапии, существуют методы дыхательной гимнастики и осознанности, а также экспериментальные разработки буквальных вакцин от стресса. Исследования на животных показали, что убитые нагреванием бактерии Mycobacterium vaccae снижают стрессовую реакцию за счет противовоспалительного эффекта, а однократная доза кетамина защищает мышей от негативных последствий.
