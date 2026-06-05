На ПМЭФ обсудили влияние технологического суверенитета и ценностей на экономику

Tекст: Елизавета Шишкова

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ключевыми темами дискуссий стали технологический суверенитет, роль данных в экономике, трансформация потребления и значение культурного кода в формировании общественной идентичности. Отдельное внимание на форуме было уделено экономике данных и маркетинговым коммуникациям, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники отметили рост рекламного рынка и его влияние на общественные установки. Так, представитель Госдумы Антон Немкин сообщил, что объем рынка маркетинговых коммуникаций превысил 2,4 трлн рублей, а также подчеркнул необходимость «понятных правил, профессиональных ориентиров и стимулов для ответственного роста рынка».

Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин заявил, что реклама сегодня формирует общественные нарративы: «Мы считаем рекламу не только двигателем торговли», – подчеркнул он, добавив, что коммуникации становятся инструментом влияния на общественное восприятие. В отрасли также обсуждались инициативы по продвижению традиционных ценностей в рекламной индустрии.

Эксперты отметили, что телевидение остается ключевым каналом массовой коммуникации, а также зафиксировали рост присутствия детей в рекламном контенте, что, по их мнению, отражает изменения в социально ориентированных стратегиях брендов.

В рамках обсуждения ценностной повестки подчеркивалось, что устойчивость бизнеса все чаще связывается с внутренними и внешними коммуникациями, основанными на общих принципах. В качестве примера приводился ЭКГ-рейтинг, оценивающий компании не по рекламным кампаниям, а по их реальному отношению к сотрудникам и региону присутствия.

Отдельным направлением дискуссий стала тема технологического суверенитета и общественного запроса на развитие технологий. По данным ВЦИОМ, «92–94%» граждан считают важным технологическое лидерство страны, что участники назвали «запредельными» показателями общественного консенсуса.

На сессиях, посвященных цифровым платформам и данным, подчеркивалось, что информация становится ключевым экономическим ресурсом. Как отметил представитель РБК Кирилл Токарев, необходимо «научиться… видеть за абстрактными данными… конкретные экономические потоки и превратить это в экономический рост».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о развитии цифровых систем и внедрении искусственного интеллекта для анализа рисков в отрасли, а глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин отметил, что данные маркировки формируют «цифровую модель в каждой отрасли».

Значительное внимание также было уделено теме культурного кода. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров подчеркнул, что «культурный код – это действительно то, что определяет нашу идентичность, наши поступки, наши отношения к миру и друг к другу».

Глава Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что передача культурного кода особенно важна в детском возрасте, когда формируется восприятие мира и привычки потребления контента. По его словам, без вовлечения семьи существует риск утраты ценностной преемственности.

Таким образом, участники ПМЭФ сошлись во мнении, что экономика будущего будет определяться сочетанием технологического развития, работы с данными и укрепления культурных и ценностных основ общества.