ВСУ атаковали дроном Энергодар

Мэр Энергодара сообщил об атаке дроном ВСУ на город

Tекст: Вера Басилая

Атака украинского беспилотника по зданию на проспекте Строителей в Энергодаре была совершена утром, следует из сообщения в Telegram-канале Пухова.

По уточнению главы города Максима Пухова, удар был нанесен дроном неустановленного типа. Данных о возгораниях или жертвах не поступило, все системы жизнеобеспечения функционируют как обычно.

Пухов отметил, что атаки ВСУ на город стали «привычными», однако призвал жителей сохранять максимальную осторожность, избегать открытых пространств и проявлять бдительность.

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