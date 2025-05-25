Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
ВСУ устроили артобстрел у ЗАЭС в день ротации МАГАТЭ
Украинские войска открыли артиллерийский огонь возле ЗАЭС в то время, когда на станции происходила ротация инспекторов МАГАТЭ.
Украинские военные вели артиллерийский обстрел вблизи Запорожской АЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы станции, огонь велся по территории, непосредственно прилегающей к площадке атомной электростанции.
В сообщении также отмечается: «В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС». Представители станции заявили, что такими действиями противник в очередной раз проявил себя как террорист, готовый подвергнуть опасности и сотрудников МАГАТЭ, и мирных жителей Энергодара.
В данный момент Запорожская АЭС продолжает работать в обычном режиме, все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодный останов». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения остается в норме и не превышает природных значений.
В воскресенье Запорожская атомная станция приняла новую группу инспекторов МАГАТЭ, которые продолжат следить за эксплуатационной безопасностью объекта.