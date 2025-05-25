ВСУ устроили артобстрел у ЗАЭС в день ротации МАГАТЭ

  • Новость часаМинобороны: Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Психолог сказала, сколько времени ребенку нужно на отдых после учебного года
    Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    Полиция Петербурга задержала пятерых мужчин за стрельбу по прохожим
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    15 комментариев
    25 мая 2025, 14:48 • Новости дня

    ВСУ устроили артобстрел у ЗАЭС в день ротации МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска открыли артиллерийский огонь возле ЗАЭС в то время, когда на станции происходила ротация инспекторов МАГАТЭ.

    Украинские военные вели артиллерийский обстрел вблизи Запорожской АЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы станции, огонь велся по территории, непосредственно прилегающей к площадке атомной электростанции.

    В сообщении также отмечается: «В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС». Представители станции заявили, что такими действиями противник в очередной раз проявил себя как террорист, готовый подвергнуть опасности и сотрудников МАГАТЭ, и мирных жителей Энергодара.

    В данный момент Запорожская АЭС продолжает работать в обычном режиме, все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодный останов». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения остается в норме и не превышает природных значений.

    В воскресенье Запорожская атомная станция приняла новую группу инспекторов МАГАТЭ, которые продолжат следить за эксплуатационной безопасностью объекта.

    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

    Коментарии (49)
    24 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову

    Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова

    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.

    Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».

    По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.

    Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.

    Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.

    Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

    Коментарии (6)
    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    Коментарии (0)
    25 мая 2025, 08:44 • Новости дня
    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО

    Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

    «Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

    Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа заставили бойцов ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. Военнослужащим ВС России передали две тысячи дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против украинских военных.

    Коментарии (0)
    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

    Коментарии (3)
    24 мая 2025, 16:37 • Новости дня
    Группа украинских снайперов уничтожена в боях за Ступочки в ДНР

    ВС России в боях за Ступочки уничтожили группу снайперов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В боях за населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике была ликвидирована группа снайперов украинской армии, сообщили силовики.

    Группа снайперов Вооруженных сил Украины была уничтожена в ходе боевых действий за село Ступочки, передает ТАСС.

    Сообщается, что операция была проведена силами 6-ой мотострелковой дивизии Южной группировки российских войск.

    Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ступочки в ДНР. Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

    Коментарии (8)
    24 мая 2025, 20:38 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

    Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

    Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

    Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

    По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

    Коментарии (8)
    24 мая 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции

    Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции

    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал в интервью местному телеканалу о прошедших в Стамбуле переговорах с российской делегацией, отметив, что общение велось через переводчика, что оказалось ложью, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.

    По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.

    «Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.

    До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

    Коментарии (2)
    24 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь

    Словацкая национальная партия потребовала с Киева компенсацию свыше 3 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Словацкая национальная партия (SNS) намерена официально потребовать от Киева компенсацию за помощь на сумму более 3 млрд евро, оказанную с начала спецоперации на Украине, сообщает информационное агентство TASR.

    Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, заявила о намерении потребовать от Украины компенсации за оказанную поддержку, передает ТАСС.

    Председатель партии и вице-спикер парламента Андрей Данко собирается в ближайший понедельник официально выдвинуть соответствующее требование министру финансов Словакии Ладиславу Каменицкому.

    Партия также настаивает, чтобы премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил на Совете ЕС с инициативой обеспечить Евросоюзу, по примеру США, долю в украинских полезных ископаемых. Такие предложения, по мнению представителей партии, являются логичным следствием объема помощи, предоставленного Евросоюзом Украине.

    «Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами», – заявила руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцов. Она отметила, что предоставление США эксклюзивного права на украинские полезные ископаемые противоречит логике и этике.

    Словацкая национальная партия оценила общую сумму помощи, оказанной Украине, более чем в 3 млрд евро и требует компенсации наравне с Соединенными Штатами.

    Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

    Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.

    Коментарии (6)
    25 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
    Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В воскресенье 25 мая возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных, сообщили в Минобороны России.

    Об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По официальной информации, 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 303 российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала 303 украинских военнопленных.

    В ведомстве отметили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Представители Минобороны заявили, что все вернувшиеся военнослужащие и гражданские лица в дальнейшем будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях Минобороны.

    По данным Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной с 23 по 25 мая прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле.

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

    Коментарии (2)
    25 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы атаковали завод «Антонов» в Киеве, где собираются ударные дроны.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

    Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

    Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.

    Коментарии (4)
    24 мая 2025, 17:39 • Новости дня
    ВСУ оставили тела польских наемников при бегстве из Отрадного
    ВСУ оставили тела польских наемников при бегстве из Отрадного
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, покидая село Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела погибших польских наемников, которых опознали по шевронам и флагам.

    Тела польских наемников были оставлены украинскими военными при отступлении из села Отрадное в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердил стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Акатуй.

    «Ну поляки попадались. Пацаны заходили и зачищали подвалы с домами, и видели поляков, погибших уже. Поняли по шевронам и флагам, что это они, и жетонам», – рассказал военнослужащий. Он подчеркнул, что отличить иностранных наемников удалось по характерным опознавательным знакам.

    По словам бойца, в ходе боев за населенный пункт было уничтожено большое количество техники и вооружения, произведённых в странах НАТО. Отрадное находится на границе с Днепропетровской областью и ранее контролировалось украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения России взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области. Российские военные также освободили населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. Минобороны подтвердило успехи российских войск за последние сутки.

    Коментарии (0)
    25 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    WSJ сообщила о провале планов Киева привлечь молодежь в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская программа по привлечению молодежи в ВСУ практически не вызвала интереса среди молодых людей, несмотря на обещания денежных выплат и льгот, сообщает газета Wall Street Journal.

    Планы Киева массово привлечь молодежь в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались малоэффективными, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Wall Street Journal. Издание отмечает, что власти Украины предлагают молодым людям деньги и различные льготы, чтобы привлечь их к службе. «Украина предлагает деньги и льготы, чтобы поколение Z пошло воевать… Пока что число контрактников (по программе »Контракт 18-24«) скромное», – пишет The Wall Street Journal.

    С февраля, когда стартовала инициатива по набору молодых контрактников, ею заинтересовались лишь 500 человек. Журналисты подчеркивают, что попытка Киева привлечь молодежь на фронт связана с острым дефицитом личного состава в украинских войсках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет. ВСУ увеличили число вакансий для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет в два раза. Владимир Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне.

    Коментарии (3)
    25 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные применили высокоточное вооружение для поражения украинских оборонных предприятий и важных центров связи, сообщено об уничтожении всех намеченных целей.

    Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен ночью, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство заявило, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного, наземного базирования, а также беспилотники. Целями стали объекты, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в пресс-службе.

    Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять бронемашин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, заявили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив живую силу и технику ВСУ в районах Отрадное, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе и Червоное. Украинская армия потеряла свыше 165 человек, две бронемашины, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и реактивную систему «Град».

    Войска «Днепр» нанесли удары по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Было уничтожено до 90 бойцов, пять автомобилей, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в пресс-службе.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, производственные цеха, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. ПВО сбила четыре управляемых авиабомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 274 самолетных беспилотника, включая 194 вне зоны спецоперации. С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 266 артиллерийских орудий и 35 949 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республики, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (0)
    25 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА

    Минобороны: За прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

    «В течение ночи 25 мая с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 16 дронов были сбиты над Тульской областью, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА – над Московским регионом и Тверской областью, по десять БПЛА – над Белгородской и Курской областей, восемь дронов сбили над Орловской областью, семь – над Республикой Крым, два БПЛА – над Смоленской и по одному дрону уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор сообщил, что один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление после ночной атаки БПЛА на Тульскую область.

    Коментарии (0)
    25 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Пленный разведчик назвал главкома ВСУ Сырского мясником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за манеры командования и потерь в штурмах, рассказал разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

    По его словам, украинские военные между собой называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского мясником, сообщает ТАСС. Такое прозвище, по словам Бодейко, связано с тем, что Сырский часто отправляет бойцов в штурмы без поддержки и забывает о них. Бодейко заявил: «Сырского называют мясником. Он людей просто отправляет на штурмы и забывает о них. Нет ни техники, ни вооружения».

    По словам пленного, в ВСУ наблюдается крайне низкий уровень подготовки личного состава. Бодейко уточнил, что новобранцев учат лишь держать автомат и сразу отправляют на передовую, не обучая необходимым военным навыкам.

    Также разведчик сообщил о серьезных проблемах с вооружением и техникой в своей роте. Он отметил, что из пяти единиц техники ни одна не использовалась в бою – машины неисправны, а пулеметы, установленные на них, часто выходят из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что женщин-заключенных на Украине начали набирать на военную службу по контракту. Еще один пленный рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты с армией. Пленный также сообщил о расстрелах отступающих заключенных в рядах ВСУ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Романовку в ДНР
    МИД отреагировал на применение дрона против посольства России в Швеции
    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области
    WSJ сообщила о провале планов Киева привлечь молодежь в ВСУ
    В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании конфликта на Украине
    На осквернившего георгиевскую ленту стримера завели уголовное дело
    Названы сроки высадки человека на Марс

    Как российское вино изгоняет западных конкурентов

    «Ввоз иностранного вина обрушился», констатируют эксперты. И действительно, статистика показывает не только резкое падение импорта алкоголя, но и значительный рост внутреннего производства всех видов вин. Более того, растет и экспорт алкоголя из России в другие страны. Как всего этого удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

    Перейти в раздел

    Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки

    Российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны в приграничье, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что от регулярных ударов ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области. По мнению экспертов, глубина формируемой территории должна составить около 60-80 км, что позволит снизить поражающую способность большей части арсенала ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами

    Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............