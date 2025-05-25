На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии завершилась на Запорожской АЭС, передает ТАСС. В новый состав 28-й команды вошли три инспектора. Их работа будет заключаться в наблюдении и оценке текущего состояния эксплуатационной безопасности станции.

В сообщении пресс-службы станции говорится: «На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции».

Ранее в мае в агентстве отмечали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продолжал переговоры с представителями Москвы и Киева, чтобы провести ротацию, отложенную из-за вопросов безопасности. За порядок во время смены инспекторов отвечали военные Минобороны России, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась от ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС прошла ротация экспертов МАГАТЭ. ВСУ пытались сорвать процесс ротации экспертов МАГАТЭ на станции.