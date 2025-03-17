Россия отказалась от ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

Ульянов: Россия не пойдет на ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, традиционный маршрут стал небезопасным после инцидентов 10 декабря. «Мы уже после событий 10 декабря сказали на внеочередной созванной украинцами сессии МАГАТЭ 12 декабря, что если так пойдет дальше, то придется использовать альтернативный маршрут», – уточнил Ульянов. Однако, по его словам, учитывая пожелания секретариата агентства, Россия согласилась на ротацию 12 февраля, передает ТАСС.

Последняя ротация наблюдателей, как отметил Ульянов, была нарушена с применением тяжелых вооружений против колонны. «Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы», – подчеркнул он.

Напомним, 1 марта на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе новой команды три инспектора, маршрут перемещения экспертов впервые пролегал через территорию России.

До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции. Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.