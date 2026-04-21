Bloomberg: Премьер Японии отправила подношение в скандальный храм Ясукуни

Премьер-министр Японии передала скандальному храму Ясукуни священное дерево

Tекст: Мария Иванова

Японский премьер-министр Санаэ Такаити передала священное дерево в дар храму Ясукуни в первый день традиционного весеннего фестиваля, передает Bloomberg.

Этот шаг продолжает традицию ее предшественников, Сигэру Исибы и Фумио Кисиды, которые также избегали личных визитов в святилище, чтобы не обострять региональные отношения.

«Насколько я понимаю, премьер-министр Такаити сделала подношение в личном качестве, поэтому мы как правительство не можем комментировать этот вопрос», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. При этом он не стал комментировать информацию о визите в храм Фумитаке Фудзиты, сопредседателя Партии обновления Японии.

Ранее Такаити регулярно посещала Ясукуни, в том числе она это делала 15 августа прошлого года в годовщину окончания войны.

Храм, где почитаются миллионы погибших японских военных, включая осужденных военных преступников, традиционно вызывает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, считающих его символом милитаризма.

Отношения между Токио и Пекином остаются напряженными с прошлого года. Тогда Такаити заявила, что гипотетическое вторжение Китая на Тайвань может стать законным основанием для отправки японских войск. Это спровоцировало ответные меры со стороны Китая, включая торговые ограничения и предупреждения для туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Пекин выразил решительный протест из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Глава японского правительства отказалась приносить извинения за свои высказывания. Позже политик выступила в парламенте страны с объяснениями своих резонансных слов.