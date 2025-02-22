  • Новость часаПутин поздравил военных с присвоением почетных наименований четырем бригадам
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    11 комментариев
    22 февраля 2025, 13:15 • Новости дня

    Герасимов посетил командный центр группировки войск «Южная» в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная», где заслушал доклады о ситуации и успехах в зоне специальной военной операции, а также дал указания на дальнейшие действия.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на командном пункте группировки войск «Южная» начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика. Он получил информацию о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

    По итогам заслушивания, Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей в выполнении боевых задач и дал указания на дальнейшие действия.

    Ранее Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО и отметил успехи в освобождении населенных пунктов, до этого на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи и вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.

    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    22 февраля 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 58 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БПЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала проведения спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 беспилотников, 596 ЗРК, 21698 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы спецтехники.

    Отметим, что с начала недели средствами ПВО уже были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.

    Кроме того  15 по 21 февраля ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, поразив объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.

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    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

    Он подчеркнул, что российская экономика изменилась, и теперь от зарубежных фирм будут требоваться новые условия по локализации, инвестициям и технологиям, передает ТАСС. Министр отметил, что российский бизнес уже инвестировал в освободившиеся ниши, и важно, чтобы эти вложения окупились.

    По словам Решетникова, для рынка необходимо сохранить разнообразие, что будет способствовать конкуренции и сдерживанию цен. Российский рынок остается открытым, и решения для каждой компании будут приниматься индивидуально с учетом баланса интересов инвесторов и потребителей.

    Министр напомнил, что Россия стремится к максимальной открытости экономики, несмотря на санкции. Для этого правительство внедряет механизмы улучшения делового климата и инвестиционного стандарта, а также проводит реформы, снижающие административное давление на бизнес. В результате повысилась привлекательность России для инвесторов.

    Решетников добавил, что уход иностранных брендов создал возможности для российских предпринимателей. Это позволило им занять новые ниши на рынке и укрепить свои позиции.

    Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок, а глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями.

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    22 февраля 2025, 07:16 • Новости дня
    Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Татарстане временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет из-за угрозы атаки дронов, сообщи лпресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

    По словам Кореняко, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Эта мера принята для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами.

    Между тем, угроза атаки БПЛА была объявлена в Татарстане. В МЧС России призвали быть бдительными население.

    Ранее российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем, а также отразили ночную атаку беспилотников в Каменске Ростовской области, жертв и разрушений нет.

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    22 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, используя данные авиационного наводчика, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России сообщило, что экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости».

    Удар был нанесен в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». По словам представителей ведомства, пилоты выполнили пуск ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком.

    «После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», – говорится в в сообщении Минобороны.

    По данным Минобороны за пятницу, за сутки ВСУ потеряли более 250 солдат в этом направлении. Также противник лишился БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.

    Ранее в Генштабе России заявили, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.

    В Минобороны сообщили, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 63-м году жизни скончался российский актер Олег Юдин, известный по своим ролям в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Универ» и «Склифосовский».

    Знакомый актера Дмитрий Толмачев выразил свою скорбь по поводу утраты, передает «Московский комсомолец». «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», – сказал он.

    Юдин начал свою карьеру в кино с участия в сериале «След». За свою жизнь он принял участие в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них – такие известные проекты, как «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Метод Фрейда» и «Форс-мажор».

    Последними работами актера стали проекты «Теория большой лжи» и «Страх».

    Ранее стало известно о смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова.

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    22 февраля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре

    Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска продолжают сдерживать основные силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, передает ТАСС.

    В настоящее время российские подразделения не только удерживают контроль над значительной частью города, но и проводят зачистку недавно занятых территорий.

    Марочко заявил, что в городе находится довольно-таки серьезная группировка вооруженных формирований Украины. Также потихоньку идет зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под российский контроль.

    Эксперт отметил, что действия российских военных в Часовом Яре являются значимым этапом для дальнейшего продвижения. Он отметил влияние «перемалывания резервов, сил и средств противника» на динамику боевых действий в регионе. По состоянию на 15 февраля, по его словам, под контролем ВСУ оставалось всего 20% города, что подчеркивает стратегическую важность текущих операций.

    Командир штурмового взвода ранее сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.

    Стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.

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    21 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Нанесен удар по ремонтному заводу ВСУ в Ясногорке

    Лебедев сообщил о ударе по заводу в Ясногорке, где ВСУ чинили технику

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники подполья сообщили, что завод металлоконструкций в Ясногорке, расположенной на временно оккупированной территории ДНР, стал целью удара ВС России, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и модернизация техники Вооруженных сил Украины.

    Подполье сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

    Также Лебедев сообщил, что в селе Николаевка в Черниговской области, где украинские военные разместились на территории свинофермы, в результате атаки российских сил были ранены и ликвидированы около 15 военнослужащих ВСУ.

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    22 февраля 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
    Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии около Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Избицкого и Волчанска Харьковской области. А ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» рядом с Северском, Резниковкой, Славянском, Васюковкой, Краматорском, Новомарково, Белокузьминовкой, Часым Яром, Ступочками, Константиновкой и Улаклами ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бмашина пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Щербиновки, Димитрова, Красноармейска, Удачного, Успеновки, Новоандреевки и Андреевки ДНР.

    Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro», семь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Бурлацкого ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малой Токмачки, Щербаков, Лобкового Запорожской области, Садового и Днепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Всего же с начала недели ВС России освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, в частности, Ямполовку и Свердликово.

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    21 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Российские войска на курском направлении отразили две контратаки ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также штурмовых полков ВСУ. Отражены две контратаки, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Мартыновкой, Меловым, Николаевкой, Старым Сорочином, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Варачино, Журавком, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены шведская боевая машина пехоты CV-90, четыре бронетранспортера, 15 бронемашин, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и немецкая зенитная самоходная установка Gepard, а также два пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 450 военнослужащих, 373 танка, 280 машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 бронемашины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS ША, 22 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2025, 05:12 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 325 человек в зоне ответственности группировки «Центр»

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки потеряли до 325 человек, танк и пять бронемашин в зоне ответственности группировки «Центр», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По словам Савчука, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий группировки войск «Центр» за сутки составили до 325 военнослужащих, танк и пять бронемашин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, передает ТАСС.

    Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии Украины около Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР).

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    21 февраля 2025, 14:31 • Новости дня
    Штурмовики рассказали о взятии Новоселки

    Штурмовики группы «Восток» высадили десант в тылу ВСУ в Новоселке в ходе освобождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки «Восток» прорвались в Новоселку на Украине и закрепились в жилой застройке, высадив десант в тыл сил ВСУ для освобождения населенного пункта.

    Штурмовики 57-й гвардейской бригады 5-й армии группы «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Новоселка в ДНР. Подразделения на бронетехнике смогли скрытно проникнуть в тыл Вооруженных сил Украины и закрепиться в жилой застройке. Представители группировки подчеркнули, что операция прошла дерзко и бесстрашно, сообщает ТАСС

    Для освобождения другого населенного пункта, Новоочереватого, штурмовики пятой танковой бригады 36-й армии группы «Восток» провели стремительный бросок через реку Мокрые Ялы. Поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, они смогли войти в населенный пункт и быстро его зачистить от Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за последние сутки освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 925 военнослужащих на разных направлениях.

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