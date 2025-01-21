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Герасимов определил задачи для группировки войск «Центр»
Начальник Генштаба Валерий Герасимов на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи, а также вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.
Как передает ТАСС, генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, посетил группировку войск «Центр». Визит состоялся на красноармейском направлении, где войска выполняют боевые задачи.
На встрече с командованием Герасимов подвел промежуточные итоги и определил дальнейшие действия для группировки. В рамках визита начальник Генштаба также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики.