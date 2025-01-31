Начальник Генштаба посетил пункт управления в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что Герасимов посетил пункт управления группировкой российских войск «Восток» в зоне спецоперации.

Сообщается, что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил Герасимову о текущей обстановке в зоне ответственности «восточных» и ходе выполнения боевых задач.

Начальник Генштаба отметил достижения группировки в освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка. После этого начальник Генштаба определил дальнейшие боевые задачи для действий группировки «Восток» в зоне СВО.

Кроме того, во время визита Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся в боях военнослужащим.

Напомним, Герасимов на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи, а также вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.