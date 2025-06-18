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    Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки
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    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
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    Иран похвастался контролем над небом Израиля
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    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    15 комментариев
    18 июня 2025, 11:19 • Новости дня

    Герасимов проверил выполнение боевых задач бойцами группировки «Центр»

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач бойцами группировки «Центр» на красноармейском направлении, лично вручив отличившимся военнослужащим государственные награды, сообщили в Министерстве обороны.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проконтролировал выполнение боевых задач соединениями группировки «Центр», действующей на красноармейском направлении, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что Герасимов присутствовал на передовых пунктах управления, заслушал доклады командующего армией, а также командиров соединений и других должностных лиц по выполнению боевых задач в зоне ответственности.

    Герасимов, по информации Минобороны, подвел промежуточные итоги с командованием группировки «Центр» и обозначил задачи на дальнейшие действия. Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении ДНР, и выразил благодарность за проявленные доблесть и мужество.

    В ходе встречи Герасимов пожелал военнослужащим дальнейших успехов и полного освобождения донецкой земли. Вся поездка была связана с оценкой эффективности и боеспособности подразделений «Центра» на одном из ключевых направлений спецоперации.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов побывал на КП группировки «Запад», где обсудил ситуацию и вручил государственные награды бойцам.

    В январе Герасимов на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи и вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.

    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    35 комментариев

    Комментарии (45)
    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    35 комментариев

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России

    Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию

    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России
    @ Schofmann/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию, он также опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

    Французский автоконцерн Renault делает все возможное, чтобы не реализовать опцион на возвращение в Россию, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ, передает ТАСС. По словам Мантурова, «пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации».

    Он также опроверг информацию о возможном возвращении на российский рынок автобрендов Toyota и Hyundai. Мантуров отметил, что после 2022 года отношения с этими компаниями полностью прерваны, и официальной информации о возвращении не поступало.

    Кроме того, Мантуров заявил, что производство автомобилей в России в 2026 году и в последующие годы будет расти. Он подчеркнул, что закон о локализации машин такси поддержит российских производителей, таких как «Автоваз», «Москвич» и другие компании, подписавшие специальные инвестконтракты. По словам Мантурова, «следующий год и последующие годы будет рост».

    До конца этого года в Калуге и Петербурге начнется выпуск автомобилей с уровнем локализации, соответствующим критериям для господдержки. Мантуров сообщил, что производства запускаются уже в соответствии с правилами Минпромторга, обеспечивающими возможность финансовой поддержки государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Жесткие требования Евросоюза привели к невозможности выпуска дешевых автомобилей, что создало угрозу снижения продаж и обвала рынка для европейского автопрома. Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4% из-за высоких ставок и демпинга, что было названо драматическим падением.

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    17 июня 2025, 18:53 • Новости дня
    Мелони закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

    Мелони закатила глаза после слов Макрона на встрече G7

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече лидеров «Большой семерки» премьер Италии Джорджа Мелони явно отреагировала на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, закатив глаза после его слов.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки», передает РИА «Новости».

    На опубликованных кадрах видно, что лидеры наклонились друг к другу, и Макрон шепотом обратился к Мелони. После этого премьер-министр Италии закатила глаза и отодвинулась от французского президента.

    Инцидент произошел на полях саммита G7, где обсуждались актуальные международные вопросы.

    Ранее сообщалось, что встреча Мелони и Макрона в Риме расценивалась как попытка перезапуска отношений между странами.

    Комментарии (15)
    17 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово вернули в собственность государства

    Суд обратил аэропорт Домодедово в собственность государства

    Аэропорт Домодедово вернули в собственность государства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арбитражный суд Московской области принял решение об обращении в доход государства аэропорта Домодедово, об этом сообщил источник, участвующий в судебном процессе.

    Иск Генпрокуратуры в Арбитражный суд полностью удовлетворен, он приведен к немедленному исполнению, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что, по версии надзорного органа, активы Домодедово через ООО «ДМЕ Холдинг» контролируются Дмитрием Каменщиком и Валерием Коганом.

    В иске ведомства отмечалось, что в 2024 году они создали ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями, ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России. По этим данным, прибыль выводилась из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.

    Комментарии (16)
    17 июня 2025, 18:31 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД Эстонии не понимает смысла своих слов

    Захарова назвала слова главы МИД Эстонии о переносе войны в Россию «нелепой идеей»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала предложение руководителя эстонского внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкны о «переносе войны в Россию», назвав его нелепым и провокационным.

    Как передает ТАСС, Мария Захарова назвала нелепой идею министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о переносе боевых действий на территорию России. Она подчеркнула, что эстонский министр прикрывается логотипом НАТО и не понимает смысла своих слов.

    В ходе комментария Захарова заявила: «Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи».

    По ее словам, даже в Брюсселе подобные заявления не воспринимаются всерьез, а сами политики такого рода нужны лишь для создания шумных эффектов возле границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае конфликта рассматривается возможность переноса войны на территорию России. Цахкна также заявил, что этот вопрос якобы уже обсуждается на уровне НАТО.

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    17 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Англичан напугали способностью России скрывать Солнце над Британией
    Англичан напугали способностью России скрывать Солнце над Британией
    @ Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии выразили опасения, что Россия способна использовать погодное оружие для создания экологической катастрофы, затмив Солнце и нарушив климат.

    Издание Daily Mail сообщило о тревогах британских министров по поводу возможного применения Россией так называемого погодного оружия. По версии британских источников, Москва теоретически может использовать солнечную геоинженерию, чтобы отражать солнечный свет обратно в космос и тем самым затмить Солнце над Британией.

    В материале говорится: «Есть опасения, что враждебные государства, такие как Россия, могут использовать солнечную геоинженерию для отражения света от Земли обратно в космос». В издании утверждается, что Россия рассматривает возможность искусственного создания экологической катастрофы на территории Британии.

    В качестве одной из угроз британские официальные лица назвали разработку погодного оружия, которое якобы может быть использовано для противодействия изменению климата и дестабилизации окружающей среды в Британии. Эти страхи усилились на фоне появления сообщений в СМИ о возможных кибератаках России на критически важную инфраструктуру страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия планирует ввести усиленный режим контроля против России в рамках Схемы регистрации иностранного влияния, включив ее в список стран, представляющих угрозу для национальной безопасности.

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    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    35 комментариев

    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    17 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии пригрозил России войной

    Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил перенести боевые действия на территорию России

    Глава МИД Эстонии пригрозил России войной
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о готовности принести войну в Россию в случае конфликта, отметив обсуждение этого вопроса на саммите НАТО.

    Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны приводит издание Defense One, передает РИА «Новости». Цахкна заявил: «Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию». Он подчеркнул, что страны НАТО готовы к немедленной реакции в случае эскалации ситуации с Россией.

    Министр добавил, что союзники по НАТО собираются на саммите в конце июня, где обсудят увеличение оборонных бюджетов. Также прозвучало намерение рассмотреть новые варианты реагирования на возможные действия России.

    Цахкна отметил, что эстонские власти считают важным повышение готовности к ответу на любые угрозы безопасности со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявления генсека НАТО Марка Рютте о «российской угрозе» с исповедью Кощея. Захарова также обвинила Североатлантический альянс в запугивании населения.

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

    Комментарии (5)
    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

    Комментарии (11)
    17 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    Фетисов заявил об утрате Россией статуса хоккейной державы

    Фетисов заявил об утрате Россией статуса хоккейной державы после недопуска на ОИ

    Фетисов заявил об утрате Россией статуса хоккейной державы
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что отказ сборной России в участии в Олимпийских играх 2026 года свидетельствует о потере влияния страны в мировом хоккее.

    По его словам, «это неприятная новость, хотя и ожидаемая», а спортивные руководители России «кормили всякими обещаниями», но ситуация не изменилась, передает РИА «Новости».

    Фетисов подчеркнул, что его раздражают постоянные обещания и надежды на чудо: если складывается такая ситуация, то, по его мнению, Россия уже не считается мировой хоккейной державой. Он отметил, что у страны, вероятно, больше нет защитников в мировом хоккее.

    В понедельник Федерация хоккея Франции объявила, что их сборная поедет на Олимпиаду 2026 года вместо команды России.

    Ранее Фетисов прокомментировал решение IIHF, подчеркнув разочарование возможностью пропуска Олимпиады российскими хоккеистами, включая Александра Овечкина. IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.

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    17 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Чемезов: Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о разработке и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    По его словам, комплекс способен обнаруживать и эффективно подавлять FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники, которые управляются в расширенном диапазоне частот, передает ТАСС.

    Чемезов отметил: «У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] «Серп-ВС13Д» – он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот».

    Руководитель корпорации уточнил, что система РЭБ «Серп» уже размещена на многих оборонных предприятиях, включая боеприпасные, и демонстрирует высокую эффективность защиты от налета беспилотников.

    Он также сообщил, что количество ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. По словам Чемезова, в новой модификации комплекса теперь установлены мини-ракеты, благодаря чему боекомплект вырос с 12 до 48 ракет.

    Глава Ростеха отметил, что увеличение боекомплекта значительно повышает эффективность работы комплекса при отражении массовых атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные положительно оценивают такую доработку системы.

    Ранее Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

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    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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