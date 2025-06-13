Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
Герасимов отметил успехи группировки «Запад» и вручил награды бойцам
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прибыл на командный пункт группировки «Запад», где обсудил ситуацию, отдал указания и лично вручил государственные награды бойцам.
Герасимов заслушал доклады командующего Сергея Кузовлева и других офицеров о текущей обстановке в зоне ответственности группировки, передает ТАСС. В ходе совещания генерал отметил успехи соединений и воинских частей «Запада» в выполнении поставленных задач и дал указания на дальнейшие действия.
По предоставленным Герасимову данным, ситуация в зоне ответственности остается стабильной, подразделения продолжают выполнять боевые задачи согласно ранее принятым решениям. В завершение визита Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и выразил благодарность за проявленное мужество и отвагу.
В январе Герасимов на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи, а также вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.