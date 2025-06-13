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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 10:10 • Новости дня

    Герасимов отметил успехи группировки «Запад» и вручил награды бойцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прибыл на командный пункт группировки «Запад», где обсудил ситуацию, отдал указания и лично вручил государственные награды бойцам.

    Герасимов заслушал доклады командующего Сергея Кузовлева и других офицеров о текущей обстановке в зоне ответственности группировки, передает ТАСС. В ходе совещания генерал отметил успехи соединений и воинских частей «Запада» в выполнении поставленных задач и дал указания на дальнейшие действия.

    По предоставленным Герасимову данным, ситуация в зоне ответственности остается стабильной, подразделения продолжают выполнять боевые задачи согласно ранее принятым решениям. В завершение визита Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и выразил благодарность за проявленное мужество и отвагу.

    В январе Герасимов на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи, а также вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.

    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

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    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    12 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса Баканов: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз.

    О планах по созданию первой российской ядерной электростанции на Луне и продолжении изучения Венеры рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России, его слова приводит Telegram-канал госкорпорации. В числе приоритетных задач также названо создание новой орбитальной станции, которая должна заменить действующую МКС.

    Баканов подчеркнул, что Россия остается единственной страной, которая смогла посадить аппарат на поверхности Венеры. Он отметил, что в числе ближайших задач – масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости интернета по всей стране, повышение точности системы ГЛОНАСС, а также модернизация отечественных ракет и космических кораблей.

    Глава Роскосмоса заявил: «Впереди – грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения».

    По словам Баканова, День России напоминает о единстве и огромном потенциале страны, а космические достижения становятся воплощением национального характера и основой для будущего роста экономики и повышения качества жизни.

    Ранее Роскосмос сообщил, что к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.

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    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    12 июня 2025, 12:00 • Новости дня
    Дроноводы доставили флаг России в Херсон

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День России беспилотник ВС РФ перенес государственный флаг через водную преграду и водрузил его на здание в Херсоне, временно оккупированном украинскими военными.

    Операцию осуществил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», передает ТАСС. Дрон с государственным флагом России был установлен на крыше многоэтажного дома.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    13 июня 2025, 01:06 • Новости дня
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Поездка президента Сербии Александра Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

    По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.

    «Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, –  попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.

    Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».

    Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.

    Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

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    12 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

    Глава государства предложил почтить военных этим традиционным воинским кличем, отметив, что хочется, чтобы его услышали на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]».

    Все присутствующие, включая самого президента, встали и прокричали трижды: «Ура! Ура! Ура!».

    Напомним, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства рассказал, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

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    12 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине

    Захарова пожалела Вадефуля с «бациллой Бербок» и напомнила о срывах переговоров по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне», однако такие заявления скорее свидетельствуют о том, что после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Германия и экс-канцлер Ангела Меркель обманули мировое сообщество, демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений на словах, а на деле стремясь накачать Киев оружием.

    «Это Британия (Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022; это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», – написала она в Telegram-канале.

    Ничего, добавила Захарова, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине. При этом он заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.


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    12 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Посол России в Австрии объявил об уходе с поста

    Любинский сообщил о завершении работы послом России в Австрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дмитрий Любинский сообщил о завершении своей миссии посла в Австрии, отметив, что впереди его ждут новые задачи и вызовы.

    Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ближайшее время завершит свою работу, передает РИА «Новости». Он выступил на приеме по случаю Дня России и рассказал о скором окончании своей почти десятилетней миссии в Австрии.

    «В ближайшие недели предстоит завершение моей без малого десятилетней миссии в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике», – заявил дипломат.

    Любинский лично поблагодарил коллег – руководителей дипломатических миссий России в Вене за плодотворную совместную работу. Он также подчеркнул, что вместе с супругой рад возвращению на родину и отметил, что впереди ждут новые задачи и вызовы. В завершение своей речи посол поздравил всех присутствующих с Днем великой России.

    Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

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    12 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп признался, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать, поделился он с журналистами из пула Белого дома.

    «Я очень хорошо разбираюсь в ситуации. Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован и Украиной, потому что, я думаю, можно было бы договориться», – сказал Трамп.

    Он с сожалением добавил, что обе стороны теряют солдат на поле боя и не только. А именно ради того, чтобы прекратилась гибель людей с обеих сторон Трамп когда-то и заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт за 24 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Эти атаки дали повод российской стороне «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Трамп.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин,  мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

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    13 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Депутат Журавлев предупредил Вучича о невозможности усидеть на двух стульях

    Tекст: Ирма Каплан

    Сербский президент Александар Вучич пообещал поддержать восстановление городов Украины и заявил о признании ее территориальной целостности, что вызвало недоумение и сожаление у зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

    По словам Журавлева, странно было слышать от сербского президента Вучича, который, несмотря на запреты Евросоюза, мужественно прилетал на празднование 9 Мая в Москву, слова, которые он произнес на саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе. Другое дело, если бы выяснилось, что Сербия тайком поставляла Украине оружие.

    «Сейчас, оказывается, готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. Югославию уничтожили и растоптали, и единственные, кто тогда вступался – Россия, хоть как-то сдерживавшая кровожадные порывы НАТО»,  – заявил депутат «Газете.Ru.

    Журавлев предположил, что Запад, наверное, давит на Сербию, заставляя делать и произносить только то, что им нужно.

    «Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги. Усидеть на двух стульях одновременно еще никому не удавалось, обязательно навернешься», – предупредил депутат.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщал, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    При этом поездка Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

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    12 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    Синоптик предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

    Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей центральных регионов России ожидает значительное понижение температуры и сильные дожди, особенно в ночь на субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Вильфанд рассказал, что уже с пятницы в регионе начнется заметное ухудшение погодных условий из-за прихода циклона с запада на восток, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, «порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую».

    Метеоролог уточнил, что наиболее сильные ливни ожидаются в ночь на субботу в Москве и соседних областях. В пятницу дневная температура составит 16-21 градус, возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. В ночь на субботу температура снизится до 11-13 градусов, днем – до 15-17 градусов. Температура будет на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы.

    Вильфанд добавил, что с воскресенья начнется постепенное улучшение погодных условий.

    Ранее Вильфанд сообщил о рекордно теплом начале 2025 года в России.

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    12 июня 2025, 17:35 • Новости дня
    Самолет Red Wings совершил первый прямой рейс из Москвы в Эйлат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой рейс авиакомпании Red Wings между Москвой и израильским курортным Эйлатом был выполнен впервые после введенных из-за пандемии ограничений.

    Самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Москве и успешно приземлился в международном аэропорту Рамон, передает ТАСС.

    В апреле авиакомпания Red Wings открыла направление в израильский город Эйлат из Москвы, рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Superjet.

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между странами.

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    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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