Киргизия отказалась принимать беженцев из Европы в обмен на рабочие места

  • Новость часаВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море
    Украина пожаловалась на отсутствие разведданных США второй день подряд
    Михалков назвал условия прощения релокантов
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    В некоторых районах Киева погас свет и пропала вода
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения Starlink
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    14 комментариев
    14 октября 2026, 09:18 • Новости дня

    Киргизия отказалась принимать беженцев из Европы в обмен на рабочие места

    Бишкек отказался принимать беженцев из Европы в обмен на квоты для рабочих

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что республика категорически против предложения европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на трудоустройство своих граждан в Европе.

    Киргизия не согласится на предложение европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на рабочие места для граждан республики в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

    «Европа заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов из Кыргызстана. Но у них есть встречное условие, с которым мы не согласны. Они говорят, что будут принимать наших соотечественников, но мы, как третья страна, должны принять находящихся у них мигрантов из Афганистана и Африки. Мы категорически против», – заявил Кулубаев.

    Министр подчеркнул, что целенаправленные переговоры на таких условиях Бишкек вести не будет. Он добавил, что граждане страны могут самостоятельно поехать и работать в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из Евросоюза.

    В прошлом месяце Греция призвала ускорить высылку нелегальных беженцев в Руанду.

    Летом Италии предрекли возвращение тысяч мигрантов из других европейских стран.

    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

    Комментарии (10)
    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.

    «Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.

    Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».

    «Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.

    О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Екатерининский форум в Москве собрал более тысячи участников из 55 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося в Москве III Международного Екатерининского форума, в котором заявил о содействии иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

    Екатерининский форум, открывшийся в НЦ «Россия», объединил более 1,3 тыс. участников из 55 стран. Собравшихся поприветствовал президент Владимир Путин, чье обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Важное место в повестке нынешней встречи занимают такие серьезные, востребованные временем вопросы, как развитие международного гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, поддержка иностранных граждан, которые связывают свое будущее с Россией, привлечение в нашу страну квалифицированных специалистов. И конечно, в ходе дискуссий вам предстоит обсудить историческое значение манифестов Екатерины II, которые открыли уроженцам европейских стран возможность приехать в Россию, обрести здесь новое Отечество и на протяжении столетий служить ему верой и правдой», – отмечается в обращении главы государства.

    Президент в своем обращении также подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать содействие соотечественникам и гражданам других стран, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, создавать условия для их профессиональной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Россия на протяжении столетий остается местом притяжения для людей со всего мира.

    «Во времена правления Екатерины II, откликнувшись на ее призыв, в Россию переехали десятки тысяч человек из Европы. Отрадно, что в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы Екатерининский форум обращается к этому историческому опыту. Россия открыта для всех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности, уважает культуру и традиции, стремится связать с ней свое будущее. Убежден, что выработанные здесь предложения послужат продолжением многовековой традиции, благодаря которой люди из разных стран находили в России свое новое Отечество», – сказал Сергей Нарышкин.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переселяющиеся в страну люди не нуждаются в дополнительном убеждении, так как сами являются носителями традиционных ценностей.

    «Нужно предоставлять информацию, четко выстраивать работу по раскрытию возможностей и направлений, в которых может реализоваться потенциал людей. Этим мы и занимаемся», – заявила Захарова.

    Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев напомнил, что за последние годы парламент принял 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к нашей культуре и традициям. В Госдуме ведется постоянная работа, и она дает результаты. Чем больше мы убираем негатива, тем крепче становится наше многонациональное общество», – сказал Владимир Васильев.

    Ярким событием форума стало торжественное вручение паспортов новым гражданам. Документы получили уроженка Казахстана, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Аида Маралова, испанец, глава отдела подготовки видеоконтента редакции интернет-вещания на испанском языке телеканала RT Веас Иниеста Эдуардо и уроженка Германии, профессиональный тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая на Екатерининском форуме, Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран.

    Ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников. А глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию

    Еврокомиссар Кос: Украина может продавать зерно в Африку и Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна в особом порядке войти в общую аграрную политику ЕС и продавать зерно на рынки Африки и Азии, чтобы не усугублять перепроизводство в Евросоюзе, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Что касается договоренностей по сельскому хозяйству, Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет – это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина. Детали будут определять страны – члены ЕС во время переговоров о приеме Украины по пятому переговорному кластеру. Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках», – сказала Кос.

    Позднее она уточнила, что под традиционными рынками Еврокомиссия понимает Африку, Азию и Ближний Восток, куда, по ее словам, Украина должна иметь возможность экспортировать аграрную продукцию. Еврокомиссия пока не понимает, как аграрный сектор на Украине сможет вписаться в европейский рынок, который уже сталкивается с перепроизводством, передает ТАСС.

    Аграрный характер экономики на Украине создает для стран ЕС серьезные трудности, поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству в переговорах о вступлении пока не открыт.

    Общая аграрная политика ЕС, призванная поддерживать сельское хозяйство государств Евросоюза, включая масштабные субсидии фермерам, сейчас получает более трети бюджета ЕС. В случае приема Украины в Евросоюз ситуация, по оценке Еврокомиссии, может резко обостриться из-за больших объемов и значительно более низкой себестоимости украинской продукции по сравнению с европейской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС.

    Украина заявила, что не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна.

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Politico: ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС в четверг лидеры стран Союза добиваются ужесточения санкций против России, расходясь с курсом президента США Дональда Трампа, смягчившего ограничения на экспорт российского дизеля.

    Европейские лидеры на саммите Европейского совета в Брюсселе намерены потребовать новых ограничительных мер против России, в том числе санкций, нацеленных на нефтяные доходы Москвы, тогда как президент США Дональд Трамп пошёл на сделку с Владимиром Путиным по смягчению ограничений на экспорт российского дизеля, пишет Politico.

    По данным издания, страны ЕС отвергли утверждения Трампа о достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и считают, что сокращение энергетических доходов Кремля остаётся ключевым условием давления для завершения конфликта. «Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил на конференции по безопасности в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. – Поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить партнёров серьёзно рассмотреть возможность увеличения санкций против России».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дальнейшие ограничения, напомнив об ударах России по энергетической инфраструктуре на Украине несмотря на заявления Трампа о перемирии. «Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением», – сказал Мерц, подчеркнув, что после атак на гражданское энергоснабжение Украины санкции следует «ещё более ужесточить». Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали крупнейшее расширение санкционного списка, включив более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, а Еврокомиссия готовит 23-й пакет секторальных мер.

    Аналогичную линию заняли Британия и Норвегия. «Важно вводить санкции против России, чтобы не финансировать войну», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях. При этом, по оценкам европейских и украинских чиновников, соглашение Трампа и Путина о поставках дополнительных 4,8 млн т российского дизеля на мировой рынок даёт объём, равный примерно десяти дням потребления США, и потому окажет «минимальное» влияние на цены на топливо.

    По информации источников Politico в европейских структурах, многие дипломаты считают, что резкий поворот Трампа к смягчению энергосанкций в первую очередь связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, на фоне роста цен на топливо после начала американско-израильской войны с Ираном. Президент обещал в кампании 2024 года снизить цену бензина ниже двух долларов за галлон, но сейчас избиратели платят более чем вдвое больше. При этом в ЕС сомневаются, что Путин выполнит обещания по наращиванию поставок, поскольку удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются, а Киев, по его словам, не был консультирован по сделке.

    Разногласия усилили призывы в Европе к более жёсткой линии Вашингтона. Туск призвал Европу и США совместно показать Москве готовность к ужесточению мер, а глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас напомнила о масштабном санкционном законе против России, автором которого выступил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ, подписанный Трампом в прошлом месяце, расширяет инструменты давления на российскую энергетику, но ещё не реализован в полном объёме, и европейские чиновники требуют применять его, а не смягчать экспортные ограничения.

    Некоторые американские республиканцы также настаивают на жёстком курсе. «Нам нужно реализовывать закон о санкциях против России», – заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на конференции в Варшаве. На этом фоне в Европе обсуждают зависимость от США на фоне сообщений, что американские власти якобы угрожали ограничить доступ Украины к оружию, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ. По словам представителя НАТО, пока «нет признаков» реализации таких угроз, поскольку сдерживание поставок ударило бы и по американским производителям вооружений.

    Источник в НАТО отметил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского оружия для Украины, выгодна США. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, не комментируя напрямую сообщения о возможных ограничениях, заявил, что Европе необходимо гораздо быстрее брать на себя «основную ответственность» за собственную оборону по мере снижения военного присутствия США на континенте. Ближайшей проверкой единства Запада станут решения саммита ЕС в четверг, когда лидеры Союза попытаются сохранить давление на Москву на фоне расхождений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. В понедельник постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника. В тот же день Евросоюз ввёл санкции против российского девелопера «Самолет».

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Фарадж поддержал применение оружия против нелегалов в Ла-Манше

    Politico: Фарадж поддержал применение оружия против мигрантов в Ла-Манше

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж выступил в защиту плана, который разрешит королевским морским пехотинцам применять оружие против нелегальных мигрантов при пересечении Ла-Манша.

    Инициатива предполагает, что военнослужащие смогут открывать огонь на поражение в случае необходимости, пишет Politico.

    Фарадж заявил, что слова представителя его партии Роберта Дженрика о стрельбе по мигрантам были неверно истолкованы. «Любой человек в британской военной форме, по которому открыли огонь, имеет право ответить», – сказал политик.

    Глава Reform UK подчеркнул, что в лагерях для беженцев еженедельно происходят перестрелки и поножовщина. Он отметил, что власти имеют дело с серьезными международными преступными организациями. В свою очередь министр обороны от Лейбористской партии Люк Поллард назвал инициативу незаконной, отвратительной и противоречащей британским военным ценностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев в Британии. В прошлом месяце рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в страну за сутки. Летом Британию захлестнула очередная волна нелегалов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    ЕС открыл переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении по двум кластерам

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз открыл с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении еще по двум тематическим кластерам членства, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Евросоюз открыл с Украиной переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», передает РИА «Новости».

    «Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления», – говорится в заявлении.

    Одновременно Евросоюз открыл переговоры с Молдавией по данным кластерам, передает ТАСС.

    По оценке Еврокомиссии, Молдавия могла бы перейти к этим кластерам еще в июле, однако страна включена в одну группу расширения с Украиной, поэтому ключевые этапы переговоров о вступлении для государств одной группы проходят синхронно, и открытие новых блоков для Кишинева зависит от готовности стран ЕС двигаться вперед в переговорах с Киевом.

    Процесс переговоров о приеме новых членов в ЕС разбит на 33 главы, объединенные в шесть тематических кластеров.

    Для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться позднее и не ведет к автоматическому вступлению в Евросоюз.

    Кандидатам на вступление необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить все условия по каждому разделу и получить единогласное одобрение стран объединения для приема.

    Черногория ведет переговоры о вступлении с июня 2012 года, а Сербия – с января 2014 года, при этом, несмотря на открытие множества переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предложила Украине направлять избыточные объемы зерна на рынки Африки и Азии.

    В понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики

    Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.

    В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.

    Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.

    О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

    В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии счел нелегалов страшнее российской угрозы

    В Бельгии назвали нелегальную миграцию страшнее угрозы со стороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что жители королевства считают нелегальную миграцию более реальной угрозой, чем возможное нападение со стороны России.

    Глава военного ведомства выступил на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы у себя в стране я спросил у людей, что представляет серьезную угрозу для бельгийских граждан – Россия или нелегальная миграция, то, я думаю, нелегальная миграция бы выиграла», – сказал Франкен.

    Ранее президент Владимир Путин объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе источник сообщил о созыве экстренной встречи глав МВД ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте.

    В июле президент США Дональд Трамп предрек исчезновение Европы из-за наплыва мигрантов.

    В июне Европарламент одобрил создание внешних центров депортации нелегалов.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Постпред России рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ

    Постпред России Полянский рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил в эфире «Первого канала», что Москва поддерживает негласные связи с отдельными европейскими дипломатами и пытается сохранить остатки отношений.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Москва поддерживает непубличные контакты с отдельными европейскими дипломатами на полях организации и пытается не разрушить остатки двусторонних связей окончательно, пишет РИА «Новости».

    «Не знаю, насколько Европа сможет стать снова здоровой, что называется, и отбросить русофобию. У меня большие сомнения. Но работать мы с ними работаем, непублично, негласно. Контакты есть. Публично они на это не идут», – заявил Полянский.

    Дипломат подчеркнул, что существует очевидный запрос на возобновление диалога с Россией, однако Европейская комиссия играет в этом процессе крайне негативную роль и не позволяет странам отступать от общей линии Брюсселя.

    По словам постпреда, многие европейские коллеги в кулуарах жалуются на отсутствие свободы мнений и идут на контакт, несмотря на опасения возмездия со стороны Евросоюза. Он выразил уверенность, что со временем ситуация изменится благодаря запросу избирателей на обновление элит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

    В прошлую среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость европейских стран милитаризацией тупиковым путем.

    Президент Владимир Путин назвал восстановление отношений Москвы и Европы выгодным для обеих сторон.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС

    DPA: Менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Меньше половины граждан стран Евросоюза выступают за скорейшее вступление Украины в объединение, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на исследование фонда Bertelsmann.

    Согласно данным исследования, лишь 47% европейцев готовы поддержать прием Украины в Евросоюз в ближайшие годы, тогда как 53% отвергают эту идею, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Среди крупнейших стран ЕС наиболее скептически настроены граждане Германии: скорейшее вступление Украины поддерживают лишь 41% немцев, хотя в 2022 году этот показатель составлял 60%. В Румынии уровень поддержки еще ниже – 40%.

    Самый высокий показатель поддержки среди крупных государств Европы зафиксирован в Швеции, где за скорейшее вступление Украины выступают 69% граждан. При этом 83% самих украинцев рассчитывают на присоединение к ЕС в ближайшие годы.

    В опросе участвовали 16,8 тыс. жителей стран Евросоюза. Точные даты проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    На прошлой неделе МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    В Польше предложили сажать в тюрьму за раздачу еды нелегальным мигрантам

    Rzeczpospolita: В Польше предложили сажать на три года за помощь мигрантам

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель главы министерства внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек предложил ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет за оказание гуманитарной помощи нелегальным мигрантам на территории страны.

    Власти Польши намерены ужесточить статью 264а Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за содействие незаконному пребыванию иностранцев в стране. Поправки предполагают до трех лет тюрьмы для тех, кто помогает нелегалам, даже если действия не связаны с финансовой выгодой, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    «В настоящее время такое поведение не наказывается, что создает лазейку для тех, кто использует подобные ситуации и под предлогом помощи мигрантам способствует их незаконному пребыванию, тем самым служа трамплином для дальнейшей нелегальной миграции в страны Западной Европы», – заявил Мрочек. По данным ведомства, мера позволит более эффективно бороться с контрабандой людей.

    Адвокат Радослав Башук отметил, что новые правила ударят по обычным жителям приграничных районов и активистам. По его словам, после принятия поправок преступлением станет даже попытка согреть или накормить замерзшего ребенка, найденного в лесу, а за элементарные акты гуманности будет грозить тюремный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    Ранее нелегальные мигранты с помощью лестниц перелезли через стену на польской границе.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:58 • Новости дня
    Ле Пен заявила о потере фон дер Ляйен доверия правительств ЕС

    FT: Ле Пен заявила о недоверии правительств стран ЕС к фон дер Ляйен

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих европейских правительств.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен усомнилась в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет оставаться на своем посту до конца мандата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», – заявила Ле Пен.

    Ранее издание Politico сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен в Брюсселе считают «бункерным». По данным издания, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фон дер Ляйен пообещала Киеву средства на ракеты и дроны.

    В марте официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сатанизмом заявления главы Еврокомиссии про «новую надежду» для Ирана.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Убийство рядом с Европарламентом вызвало панику среди сотрудников ЕС

    Politico: Убийство у Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Убийство человека в непосредственной близости от здания Европарламента в Брюсселе вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников из-за ухудшения криминогенной обстановки.

    Мужчину застрелили в понедельник вечером на улице Вирц неподалеку от Европарламента, Европейского экономического и социального комитета и Европейского комитета регионов. Следователи предполагают, что преступление связано со сведением счетов организованных преступных групп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», – заявил прокурор Брюсселя Жюльен Муани.

    Представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни отметил, что после происшествия работники прислали множество сообщений, выражающих страх за свою безопасность. Ситуация с преступностью в городе заметно ухудшилась в последние годы.

    Издание напоминает, что сотрудники ранее неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью в Северном квартале Брюсселя. В прошлом году случайная пуля попала в одно из зданий Евросоюза, а в 2023 году помощник депутата получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Брюсселе произошла стрельба из автомата Калашникова.

    Комментарии (0)
    Главное
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий
    В МИД оценили рычаги давления США на Украину
    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии
    Задержан замглавы управделами Сибирского отделения РАН
    Британский военный флот остался без единственного ледокола
    Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

    Россия создает новый облик речного флота

    В ближайшие годы в России появятся десятки новых грузовых судов класса «река–море». Как изменился российский речной транспорт с советских времен – и на каких принципах, а также ради каких маршрутов создаются сухогрузы, танкеры и контейнеровозы нового типа? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море

    Атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Пока София призывает дождаться результатов расследования, ЕС и НАТО уже возлагают ответственность на Москву и говорят об усилении военного присутствия в регионе. Эксперты считают происходящее попыткой втянуть альянс в черноморский конфликт. Кому выгодна такая эскалация и как России следует реагировать? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

      0 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации