Греция призвала ускорить высылку нелегальных мигрантов из ЕС в Руанду

Politico: Греция призвала высылать мигрантов из ЕС в третьи страны в 2027 году

Tекст: Игорь Иножарский

Группа европейских государств, включающая Данию, Австрию, Грецию, Германию и Нидерланды, планирует к первой половине 2027 года запустить пилотный проект по отправке отвергнутых просителей убежища в страны за пределами ЕС, пишет Politico.

По словам Плевриса, к середине года, когда Греция возглавит Совет ЕС, механизм должен заработать в полном объеме. План не предполагает создание закрытых центров содержания в других странах: мигранты будут возвращаться либо на родину, либо в 지정된 возврата. Первой такой страной, по данным дипломатов ЕС, может стать Руанда, также обсуждаются Уганда и Узбекистан.

Страны-участницы инициативы в настоящее время ведут переговоры с международными организациями для обеспечения соблюдения прав человека при депортации. Финансирование проекта также ляжет на плечи пяти стран.

В четверг на встрече министров внутренних дел ЕС Плеврис представит план Греции по борьбе с экстренным миграционным давлением, который предусматривает временную приостановку приема заявок на убежище. Министр также отметил позитивное влияние жесткой миграционной политики Дональда Трампа на подходы в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВД ФРГ призвал к ускоренной высылке нелегалов с внешних границ ЕС. В пятницу Euractiv сообщил о планах Европы упростить выдворение мигрантов. Летом ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан.