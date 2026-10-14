Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Суд ЕС допустил рассмотрение иска VK об отмене санкций без слушаний
В Евросоюзе не исключили закрытое рассмотрение иска компании VK против санкций
Общий суд Евросоюза может вынести решение по иску российской технологической компании VK об отмене введенных против нее санкций без проведения открытых судебных заседаний.
Российская компания VK подала иск против Совета ЕС 7 октября, оспаривая включение в санкционные списки и требуя отменить введенные в июле ограничения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.
«Судебные заседания, как правило, являются открытыми, однако Общий суд ЕС может также вынести решение по делу без проведения судебного заседания», – заявили в пресс-службе суда.
На начальном этапе процедура предусматривает передачу иска ответчику и обмен письменными позициями сторон. В суде уточнили, что материалы не публикуются, а точные сроки ответа Совета ЕС пока неизвестны. Краткое изложение требований VK будет размещено в Официальном журнале ЕС, однако само исковое заявление публиковать не планируют.
Россия неоднократно подчеркивала нелегитимность и необоснованность односторонних ограничений Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпредставитель ЕС указал на несоблюдение санкций к России большинством стран.
Во вторник в Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики.
Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что новые европейские ограничения отрицают сами себя.