Суд ЕС допустил рассмотрение иска VK об отмене санкций без слушаний

В Евросоюзе не исключили закрытое рассмотрение иска компании VK против санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская компания VK подала иск против Совета ЕС 7 октября, оспаривая включение в санкционные списки и требуя отменить введенные в июле ограничения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.

«Судебные заседания, как правило, являются открытыми, однако Общий суд ЕС может также вынести решение по делу без проведения судебного заседания», – заявили в пресс-службе суда.

На начальном этапе процедура предусматривает передачу иска ответчику и обмен письменными позициями сторон. В суде уточнили, что материалы не публикуются, а точные сроки ответа Совета ЕС пока неизвестны. Краткое изложение требований VK будет размещено в Официальном журнале ЕС, однако само исковое заявление публиковать не планируют.

Россия неоднократно подчеркивала нелегитимность и необоснованность односторонних ограничений Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпредставитель ЕС указал на несоблюдение санкций к России большинством стран.

Во вторник в Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что новые европейские ограничения отрицают сами себя.