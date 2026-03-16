FT: Дефицит газа приостановил работу ресторанов и крематориев в Южной Азии
Дефицит газа на фоне энергетического кризиса вызвал перебои в работе ресторанов, крематориев и образовательных учреждений в ряде стран Южной Азии, сообщает газета Financial Times (FT).
Причиной кризиса стали перебои в поставках газа после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Наиболее пострадавшими оказались страны, которые сильно зависят от импорта топлива из Персидского залива.
В Индии крематории были вынуждены перейти на электрические печи, а рестораны сокращают часы работы и убирают из меню блюда, для приготовления которых требуется много газа, например, жареные во фритюре. В Пакистане введена четырехдневная рабочая неделя для государственных служащих и временно закрыты школы. В Бангладеш приостановлены занятия в университетах и введены ограничения на потребление газа.
По данным FT, ситуацию усугубляет фактическое закрытие Ормузского пролива. Это привело к усилению конкуренции за ресурс и дополнительным перебоям с поставками газа в регион.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил о мольбах Евросоюза о поставках нефти и газа. Дмитриев задал вопрос немецкому политику Фридриху Мерцу о том, откуда Германия собирается получать нефть и газ. Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу.