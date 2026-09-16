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Пилотов разбившегося в Ливии самолета задержали за пьянство
Пьяные пилоты разбили частный самолет турецкого миллиардера в Ливии
Экипаж разбившегося в Ливии частного самолета находился в нетрезвом состоянии во время управления воздушным судном, пилоты задержаны правоохранительными органами.
Пилоты частного самолета, разбившегося при посадке в международном аэропорту Мисураты, управляли воздушным судном в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».
«Следователь допросил экипаж самолета об обстоятельствах его схода со взлетно-посадочной полосы, после чего предъявил командиру воздушного судна и его помощнику доказательства, что они управляли самолетом в состоянии алкогольного опьянения», – заявили в Генеральной прокуратуре Ливии.
По данным ведомства, летчики также нарушили правила авиационной и общественной безопасности, создав угрозу для себя, самолета, аэропорта и его посетителей. Следователь постановил заключить обоих пилотов под стражу на время расследования.
Частный самолет Cessna Citation Latitude 14 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Мисураты и загорелся. В результате инцидента никто не пострадал, однако работа аэропорта была остановлена. По информации турецких СМИ, воздушное судно вылетело из Стамбула и принадлежало турецкому миллиардеру Хамди Акыну.
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