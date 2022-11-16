В Польше заявили, что готовились к возможности падения ракеты В Иране опровергли сообщения о смертном приговоре футболисту Али Даеи В Федерации футбола Ирана опровергли информацию о задержании и возможной смертной казни Али Даеи 16 ноября 2022, 20:10 Текст: Валентина Григоренко

Федерация футбола Ирана опровергла информацию о том, что бывший игрок национальной сборной Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь за поддержку массовых волнений, вызванных смертью Махсы Амини, сообщили в федерации. В федерации сообщили, что это абсолютно ложная информация, передает ТАСС. В понедельник Даеи сообщил в социальных сетях, что отказался от поездки на стартующий 20 ноября чемпионат мира в Катаре, поскольку для него сейчас важно оставаться в Иране. Во вторник азербайджанское информационное агентство Report сообщило о том, что Али Даеи вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране, вызванных смертью в сентябре 22-летней Махсы Амини. Даеи 53 года, за сборную Ирана он забил 109 мячей. До 2021 года он был лучшим бомбардиром среди всех игроков национальных команд, его обогнал португалец Криштиану Роналду. Напомним, уже больше месяца в городах Ирана проходят массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС. Новости СМИ2

ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области 16 ноября 2022, 11:15

Фото: Iryna Rybakova/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Текст: Александра Юдина

Украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. При этом он назвал в целом ситуацию на Луганском направлении стабильно напряженной, добавив, что украинские боевики бросают силы на попытки прорвать оборону российской армии, передает ТАСС. О готовящейся попытке ВСУ прорвать оборону Марочко заявил накануне, отметив переброску танковых групп и значительных сил и средств ВСУ в район линии соприкосновения в ЛНР. До этого экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной, по силам противника наносятся массированные удары. Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины 16 ноября 2022, 01:19

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ. Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ. По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Новости СМИ2 В Польше собрано совещание по нацбезопасности из-за падения двух ракет 15 ноября 2022, 21:37

Фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. В деревне на востоке Польши две ракеты попали в зерносушилки, сообщило польское радио «Зет», ссылающееся на неофициальные источники. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, поселение граничит с Украиной. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия, сообщает ТАСС. При этом принадлежность ракет не уточняется. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. «В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», – сказал Мюллер, но произошедшее не подтвердил. Ранее сообщалось, что сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины. Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба» Премьер Венгрии Орбан созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба» 15 ноября 2022, 22:30

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. По словам Ковача, Орбан созвал совет безопасности в ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши, передает РИА «Новости». Как сообщает MTI, венгерская нефтегазовая компания MOL следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» и изучает возможности его перезапуска. В компании отметили, что стратегических резервов Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба. Телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на 90 дней, в течение которых возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут поставок нефти в Венгрию. Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе». Новости СМИ2 Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области В Орловской области беспилотник взрывом разрушил нефтебазу, пострадавших нет 16 ноября 2022, 09:57

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

БПЛА пока неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, информации о пострадавших не зафиксировано, сообщил глава региона Андрей Клычков. В своем Telegram-канале губернатор рассказал, что взрыв произошел в среду около 4.00 утра. В данный момент на месте работают все оперативные службы. Согласно информации СМИ, пострадал терминал нефтепровода «Дружба». Так, на опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как в поврежденном резервуаре «Транснефти» зияет обгоревшая дыра. Секретарь Совбеза Николай Патрушев предупреждал, что в центральной части России начали действовать диверсионно-разведывательные группы из украинских военных, которые особенно активно проявляют себя на пограничных территориях. Напомним, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. В МВД подтвердили задержание замглавы Херсонской области Замглавы правительства Херсонской области Губарева задержана по делу об экономическом преступлении 16 ноября 2022, 16:22

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Заместитель правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении, сообщили в правоохранительных органах. Сообщается, что она задержана в рамках уголовного дела. С Губаревой сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, передает ТАСС. Напомним, об исчезновении Губаревой сообщил ее муж. Она перестала выходить на связь с 16.30 15 ноября, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе. Новости СМИ2 Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области 16 ноября 2022, 16:37

Текст: Алексей Дегтярев

Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь». Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь». Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года. «Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении. Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д. В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными». Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува 15 ноября 2022, 23:17

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши. Новости СМИ2 В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм 16 ноября 2022, 12:30

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/imago-images.de/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич. «Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович. «Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт. «Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник. «Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович. «Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт. «Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник. «Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович. Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН. «Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт. «И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник. «При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич. Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300. Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше 15 ноября 2022, 22:59

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС. Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек. В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах. Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек. Новости СМИ2 Захарова сообщила о попытке провокации против Лаврова в Камбодже Спикер МИД Мария Захарова заявила о попытке провокации с телефоном против Сергея Лаврова в Камбодже 16 ноября 2022, 10:45

Фото: MICK TSIKAS/Reuters

Текст: Александра Юдина

На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже к министру иностранных дел России Сергею Лаврову подбежала женщина и попыталась дотронуться до него телефоном с включенной видеозаписью, сообщила спикер МИД Мария Захарова. По ее словам, после одного из мероприятий на выходе из здания к Лаврову подошла женщина, «выдававшая себя за журналиста», и предприняла попытку непременно дотронуться до министра телефоном с включенной видеозаписью, передает радио Sputnik. Захарова отметила, что журналисты чаще всего прорываются с каким-то вопросом, а не просто просовывают в толпу телефон. По словам представителя МИД, женщина пыталась «в таком прорывном характере» этим телефоном именно дотянуться до российского министра. При этом Захарова добавила, что никому не удалось выяснить, какое СМИ представляла «журналистка», так как после соответствующего вопроса женщина сняла бейдж, спрятала в складки одежды и отошла за находящиеся неподалеку стойки. Спикер МИД напомнила случай, когда к Лаврову уже пытались прорваться журналисты, бежали за ним и что-то кричали. Она заметила, что в этот раз случилось «нечто подобное». Министр иностранных дел России 12 ноября прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите. Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммита АСЕАН. Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской 16 ноября 2022, 08:18

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press. Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем. Новости СМИ2 В Геническе пропала замглавы Херсонской области Екатерина Губарева 16 ноября 2022, 13:51

Фото: НовороссияТВ/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Исчезла заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева, об этом в Telegram сообщил ее супруг Павел. Губарева пропала во вторник в 16.30, с этого момента она не выходила на связь, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе, сообщил Губарев в своем Telegram-канале. «Попытки дозвониться (врио губернатора региона Владимиру) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», – добавил он. Губарева родилась в городе Каховке Херсонской области, у нее есть два высших образования в области IT и в области государственного управления. В 2014 году заняла должность главы МИД ДНР, также была депутатом парламента республики с 2014 по 2018 год, помощником главы правительства (2018-2019). Летом 2022 года была назначена замглавы администрации Херсонской области. Участвовала в событиях в Донбассе с 2014 года, на нее накладывали санкции США и Евросоюз. Имеет троих детей. МИД Польши вызвал посла России из-за инцидента на границе с Украиной МИД Польши вызвал посла России Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув 16 ноября 2022, 02:34

Фото: Carsten Reisinger/

imagebroker.com/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув, соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство. МИД Польши информировал, что министр иностранных дел республики Збигнев Рау вызвал посла РФ в польское внешнеполитическое ведомство и потребовал немедленных подробных объяснений, передает ТАСС. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ. Новости СМИ2 Украина начала взрывать мосты на границе с Белоруссией Погранкомитет Белоруссии: Украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией 16 ноября 2022, 14:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на Волынском направлении, заявил председатель белорусского государственного погранкомитета Анатолий Лаппо. Как передает его слова агентство БелТА, на Украине заминировали границу с Белоруссией, взорваны все мосты на Мозырском и Гомельском направлении, начался подрыв мостов на Волынском направлении, по дорогам проехать также невозможно, передает ТАСС. Ранее начальник департамента военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для нейтрализации вооруженного конфликта.