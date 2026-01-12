Гуцан назвал контроль за оборонзаказом приоритетом для прокуроров

Tекст: Вера Басилая

Генеральный прокурор России Александр Гуцан отметил в ходе торжественного мероприятия, посвященного 304-й годовщине российской прокуратуры, что вопросы контроля за оборонзаказом и снабжением войск имеют первостепенное значение, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что прокуроры должны обеспечить тщательное исполнение гособоронзаказа, а также гарантировать своевременное и полное снабжение войск всем необходимым.

«Убежден, что подтвержденная временем практика и профессиональный подход позволят нам и впредь решать самые сложные, ответственные задачи. Сейчас они в первую очередь касаются надзорного сопровождения специальной военной операции», – заявил Гуцан.

Он также добавил, что прокурорам предстоит продолжить контроль за исполнением гособоронзаказа, снабжением войск и соблюдением гарантий для военнослужащих и их семей.

Гуцан отметил, что надзор за соблюдением прав военнослужащих и членов их семей также входит в число приоритетов прокуратуры.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с Днем работника прокуратуры. Он отметил важность профессионализма и преданности делу. Президент также подчеркнул значимость личных качеств сотрудников прокуратуры.