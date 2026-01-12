Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?2 комментария
Гуцан назвал контроль за оборонзаказом приоритетом для прокуроров
Вопросы надзора за исполнением гособоронзаказа и снабжением войск остаются одним из важнейших направлений работы российских прокуроров, заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.
Генеральный прокурор России Александр Гуцан отметил в ходе торжественного мероприятия, посвященного 304-й годовщине российской прокуратуры, что вопросы контроля за оборонзаказом и снабжением войск имеют первостепенное значение, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что прокуроры должны обеспечить тщательное исполнение гособоронзаказа, а также гарантировать своевременное и полное снабжение войск всем необходимым.
«Убежден, что подтвержденная временем практика и профессиональный подход позволят нам и впредь решать самые сложные, ответственные задачи. Сейчас они в первую очередь касаются надзорного сопровождения специальной военной операции», – заявил Гуцан.
Он также добавил, что прокурорам предстоит продолжить контроль за исполнением гособоронзаказа, снабжением войск и соблюдением гарантий для военнослужащих и их семей.
Гуцан отметил, что надзор за соблюдением прав военнослужащих и членов их семей также входит в число приоритетов прокуратуры.
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с Днем работника прокуратуры. Он отметил важность профессионализма и преданности делу. Президент также подчеркнул значимость личных качеств сотрудников прокуратуры.