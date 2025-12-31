Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в международный розыск за мошенничество

Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.0 комментариев
Продюсер «Ласкового мая» Разин объявлен в международный розыск за мошенничество
Следственные органы инициировали международный розыск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за хищение лицензионных выплат по произведениям Сергея Кузнецова на сумму около 500 млн рублей.
Следствие объявило продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в международный розыск, сообщает ТАСС.
Как рассказали в правоохранительных органах, соответствующее решение принято после того, как Разина ранее заочно арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации собеседника агентства, следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил Разина также в международный розыск. Одновременно продюсеру заочно предъявлено обвинение, а мерой пресечения избрали заключение под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
Один из участников процесса подтвердил, что информация о международном розыске Разина официально зафиксирована. Ранее в правоохранительных органах уточнили, что продюсер скрывается от следствия на территории США и не планирует возвращаться для проведения следственных действий. Помимо российского, Разин имеет и гражданство Турции.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) за присвоение денежных средств, которые должны были стать лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу, а Разину грозит до десяти лет колонии.
Следствие отмечает, что Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения средств как правообладатель песен. Экспертиза оценила ущерб в 500 млн рублей, однако эта сумма может быть скорректирована в процессе расследования.
Напомним, накануне суд в Москве арестовал заочно продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.
Бывший водитель Разина подтвердил, что продюсер сейчас находится в США.
Ранее Верховный суд отклонил жалобу Разина по вопросу прав на песни группы «Ласковый май».