Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил о неуклонном росте использования национальных валют в торговле между странами БРИКС, передает РИА «Новости». Он отметил, что в 2024 году 90% расчетов России с другими государствами БРИКС были проведены в рублях и валютах дружественных стран.

Путин подчеркнул, что такой переход способствует снижению зависимости от иностранных валют и укреплению суверенитета экономик стран-участниц. Эти заявления прозвучали на пленарном заседании саммита БРИКС, проходившем в режиме видеоконференции.

На заседании лидер России сообщил, что по объему ВВП по паритету покупательской способности БРИКС значительно превосходит некоторые другие международные объединения, включая G7, достигнув 57 трлн долларов. Также Путин отметил, что процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией ранее прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.