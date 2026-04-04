Пилот сбитого Ираном штурмовика A-10 ВВС США катапультировался

NBC News сообщил о спасении пилота сбитого Ираном штурмовика A-10 ВВС США
Штурмовик A-10 ВВС США, сбитый иранскими ПВО, смог перед крушением добраться до воздушного пространства Кувейта, пилот катапультировался, сообщает телеканал NBC News.
Штурмовик был сбит средствами противовоздушной обороны Ирана и получил серьезные повреждения. Воздушное судно выполняло миссию поддержки поисково-спасательной операции после инцидента с перехватом иранскими ПВО истребителя F-15E, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.
По информации телеканала, несмотря на повреждения самолета, пилот A-10 смог довести его до воздушного пространства Кувейта. После вхождения в кувейтскую зону пилот совершил катапультирование, а сам самолет потерпел крушение. Отмечается, что пилот штурмовика находится в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский F-15E. CBS News со ссылкой на собственные источники заявил о спасении одного из двух членов экипажа, поиске второго продолжаются. Позднее Иран также заявил о перехвате американского штурмовика A-10 в районе Ормузского пролива.