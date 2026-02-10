У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.15 комментариев
Ростех поставил пять газоперекачивающих агрегатов для «Силы Сибири»
Объединенная двигателестроительная корпорация завершила отгрузку газоперекачивающих агрегатов для Ковыктинского и Чаяндинского месторождений в рамках проекта «Сила Сибири».
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в госкорпорацию Ростех, поставила пять газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 86 МВт для дожимных компрессорных станций газопровода «Сила Сибири», сообщает Ростех.
Три агрегата типа УГПА-12 мощностью по 12 МВт направлены на Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Для Чаяндинского месторождения в Якутии предназначены два агрегата ГПА-25, каждый мощностью 25 МВт. Такое оборудование востребовано для магистральной транспортировки газа: в России эксплуатируется уже более 90 подобных агрегатов.
В Ростехе отмечают, что «УГПА-12 и ГПА-25 предназначены для работы в экстремальных климатических условиях – от минус 60°С до плюс 45°С, а межремонтный ресурс техники составляет 35 тыс. часов». Это важно для эксплуатации на труднодоступных месторождениях.
С 2021 года объекты «Силы Сибири» получили уже 19 газоперекачивающих агрегатов ОДК суммарной мощностью около 440 МВт.
Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представила первый российский газовый двигатель мощностью 32 мегаватта.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке.