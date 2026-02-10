Саудовская Аравия впервые обогнала Германию по въездному турпотоку в Россию

Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в Россию

Tекст: Мария Иванова

Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в Россию по итогам 2025 года, сообщает ТАСС.

По данным Ассоциации туроператоров России, страну с туристическими целями посетили 74 919 граждан королевства – это на 35,8% больше, чем годом ранее. В 2024 году второе место занимала Германия, а Саудовская Аравия находилась лишь на шестой позиции.

Эксперты объясняют такой прирост запуском прямых авиарейсов между странами. Помимо Саудовской Аравии, значительный рост въездного турпотока в Россию показали Туркмения, Турция, Белоруссия, Индия, Оман и Кувейт.

В целом в 2025 году Россию с туристическими целями посетили 1,6 млн иностранцев, что на 4,5% превышает показатели предыдущего года. Особенно заметен был рост в четвертом квартале – 24,4%, чему способствовало введение безвизового режима для туристов из Китая.

Китай продолжает оставаться главным источником въездных туристов: его доля составила 50,8% от всего турпотока, а среди топ-10 стран – 64,7%. Тем не менее, за год число китайских туристов немного снизилось – в Россию приехали 834 466 человек, что на 1,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В ассоциации отмечают, что это снижение сдерживало общий рост въездного туризма.

Напомним, накануне глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может начать действовать уже во второй половине этого года.

Ранее директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев заявлял, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля – начале марта.