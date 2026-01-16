«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Названы сроки запуска безвизового режима с Саудовской Аравией
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля – начале марта, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
По его словам, безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать к концу февраля или началу марта 2026 года, сообщает РИА «Новости».
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз в декабре прошлого года. Кондратьев пояснил: «Безвизовое соглашение с Саудовской Аравией вступит в силу уже к концу февраля-началу марта 2026 года потому, что 90 дней дается на все внутренние процедуры».
По мнению представителей туристической отрасли, взаимный безвизовый режим позволит существенно увеличить турпоток между странами. Эксперты считают, что это укрепит позиции России на международном туристическом рынке и сделает Саудовскую Аравию новым массовым направлением для российских путешественников.
Кондратьев отметил, что в России растет число популярных направлений для туристов из арабских стран. По его словам, Сочи востребован у гостей из Саудовской Аравии практически круглый год, а также увеличивается интерес к арктическим маршрутам и регионам рядом с Москвой – таким как Владимирская, Тульская и Тверская области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Индии заявил о скором введении безвизового режима для российских туристов.
МИД Уганды сообщил о планах отменить визы для россиян.
МИД объявил о начале безвизового режима с Иорданией 13 декабря.